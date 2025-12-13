Condenado a tres años de prisión un vecino de A Coruña tras dejar a la Policía entrar en su casa y que viesen que tenía 24.000 euros en droga
Los agentes acudieron a la calle en la que estaba con su pareja por una discusión y les dejó entrar en el piso: la Audiencia Provincial afirma que no hubo coacciones, aunque él afirmó, sin demostrarlo, que recibió golpes
La Audiencia Provincial acaba de condenar a tres años de prisión, por un delito contra la salud pública, a un hombre al que la Policía Nacional le encontró algo más de 23.900 euros en droga en su vivienda. El condenado dejó entrar a los agentes en la casa para que le acompañasen a coger su documentación, después de que le encontrasen una pequeña cantidad de droga en la calle.
El hombre, de nacionalidad búlgara y «cuya situación administrativa en España no consta acreditada», es consumidor habitual de drogas desde hace años, y en 2023 convivía con su pareja en una vivienda de A Coruña. Una tarde discutieron, ella salió del piso y él la siguió. La Policía Nacional acudió, los separó y le pidió que depositara en el suelo sus pertenencias. En ese momento, según considera acreditada la Audiencia, se le desprendió del bolsillo «un envoltorio de plástico blanco, con apariencia de contener cocaína».
Los agentes le requirieron al hombre que se identificaran para proponerlo por una sanción, pero el hombre dijo que tenía la documentación en el interior del piso, y consintió en que cuatro policías lo acompañasen. Allí, los agentes vieron en el salón varias drogas, por lo que procedieron a detenerlo. El hombre, de acuerdo con los hechos probados, dio en dos ocasiones su consentimiento voluntario a que registrasen su casa sin autorización previa de un juez.
Los agentes encontraron en la casa cocaína, pastillas, cannabis, MDMA y una droga psicodélica, por un valor conjunto superior a los 23.900 euros. También incautaron una báscula de precisión y 1.050 euros. Siempre según los hechos que la sentencia considera probados, el hombre almacenaba las sustancias para «destinarlas a la venta a terceros» y obtener beneficio.
La defensa del hombre afirmó que estas pruebas se habían obtenido de manera ilícita, y pidió la libre absolución. Pero la Audiencia Provincial afirma que la entrada inicial en el domicilio «se llevó a cabo con el consentimiento expreso del acusado». Este dijo que había dado su consentimiento al registro tras sufrir «golpes y presiones», pero los magistrados de la Audiencia indican que estos «no nos constan». Además de la pena de cárcel, la sentencia le impone una multa de 23.913 euros.
