Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de Repsol a LangosteiraDeportivo - Real Sociedad BCasos de acoso en el PSOESalarios en Galicia
instagramlinkedin

El coruñés Benigno López gana el premio Daniel Domínguez de guion en gallego

Acto de entrega del VII Premio Daniel Domínguez de Guion en Gallego.

Acto de entrega del VII Premio Daniel Domínguez de Guion en Gallego. / LOC

RAC

A Coruña

El VII Premio Daniel Domínguez de Guion en Gallego, que convoca la Asociación Gallega de Guionistas con el patrocinio de la Xunta, recayó en el coruñés Benigno López Moure por su obra Monstros, de la que el comité evaluador destacó «el dominio impecable de los códigos del thriller, la profundidad psicológica de los personajes y la valentía de abordar una temática incómoda con una mirada autoral comprometida con la complejidad moral de la historia». El acto de entrega del galardón se celebró este viernes en la sede de la SGAE en Santiago de Compostela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  2. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  3. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  4. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  5. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  6. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  7. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  8. El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña

La Cruz Roja del Mar rescata a una persona arrastrada por una ola en A Coruña

La Cruz Roja del Mar rescata a una persona arrastrada por una ola en A Coruña

La juventud habla alto y claro desde A Coruña: «El rural tiene futuro»

La juventud habla alto y claro desde A Coruña: «El rural tiene futuro»

Talleres de Navidad en la Casa del Agua para concienciar sobre la sostenibilidad

Talleres de Navidad en la Casa del Agua para concienciar sobre la sostenibilidad

Los bomberos de A Coruña liberan a un bebé atrapado en un coche

Los bomberos de A Coruña liberan a un bebé atrapado en un coche

El coruñés Benigno López gana el premio Daniel Domínguez de guion en gallego

El coruñés Benigno López gana el premio Daniel Domínguez de guion en gallego

Sen Senra sorprende en A Coruña con su ‘última misa’

Sen Senra sorprende en A Coruña con su ‘última misa’

La vida de José Cruz a los 102 años: tocar el órgano, leer y ver a Carlos Alcaraz

La vida de José Cruz a los 102 años: tocar el órgano, leer y ver a Carlos Alcaraz

Repsol hará obras en Langosteira y la refinería de A Coruña para abandonar San Diego

Tracking Pixel Contents