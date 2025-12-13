El coruñés Benigno López gana el premio Daniel Domínguez de guion en gallego
A Coruña
El VII Premio Daniel Domínguez de Guion en Gallego, que convoca la Asociación Gallega de Guionistas con el patrocinio de la Xunta, recayó en el coruñés Benigno López Moure por su obra Monstros, de la que el comité evaluador destacó «el dominio impecable de los códigos del thriller, la profundidad psicológica de los personajes y la valentía de abordar una temática incómoda con una mirada autoral comprometida con la complejidad moral de la historia». El acto de entrega del galardón se celebró este viernes en la sede de la SGAE en Santiago de Compostela.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña