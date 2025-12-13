La Cruz Roja del Mar rescata a una persona arrastrada por una ola en A Coruña

Un hombre fue rescatado sobre las 13.00 horas de este sábado tras haber caído al mar en las proximidades de la Torre de Hércules por una dotación de la Cruz Roja del Mar que la subió a bordo de una lancha de salvamento. El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el aviso de una persona que se encontraba en la zona de la Caracola y vio como era arrastrada por una ola, aunque consiguió mantenerse a flote. Según indican, el hombre estaba pidiendo ayuda al no ser capaz de salir del agua por sus propios medios.

Los Bomberos de A Coruña desplazaron un equipo de rescate al lugar, pero la lancha de la Cruz Roja del Mar LS Hércules llegó con antelación y pudo recoger al hombre, que se encontraba consciente, aunque fue recogido por una ambulancia en la base de la entidad asistencial situada junto a la Torre de Control Marítimo para su traslado a un centro sanitario.

Otras dos personas también recibieron asistencia sanitaria al caer en las rocas tras ser arrastradas por un golpe de mar, aunque no llegaron a caer al agua.

Fueron alertados Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional y Local, y Bomberos de A Coruña.

La rampa en la que se encuentra el monumento conocido como la Caracola es un lugar donde se han producido varios accidentes de este tipo por parte de personas que presencian el oleaje o que tratan de hacer fotografías. Este sábado no hay alertas por el mal estado del mar, aunque la Aemet sí mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros.