David Bisbal mezcla nostalgia con éxitos navideños en el Coliseum

Hay artistas con los que cada concierto es garantía de solvencia y emoción. Uno de ellos es David Bisbal, que volvió a demostrar este sábado, ante un Coliseum abarrotado, por qué lleva más de dos décadas en la cima de la industria musical de este país. Un concierto para el que los fans aguardaron largo tiempo, ya que fue anunciado en diciembre del año pasado, cuando el cantante estrenó su álbum Todo es posible en Navidad. Y así fue: con Navidad junto a ti y la canción del mismo nombre empezó un concierto en el que alternó las canciones de estas fechas, algunas de cosecha propia, otras, sus versiones de clásicos navideños, con los temas más aclamados de su trayectoria, algunas, con nuevos arreglos musicales.

David Bisbal hace vibrar al Coliseum de A Coruña con su concierto de Navidad / Iago López

No eludió del repertorio temas como Jingle Bell Rock, todo un clásico del género que cobra nueva vida en la voz del almeriense y que disfrutó un público ecléctico, en el que se encontraban personas de todas las generaciones: niños, mayores, gente de mediana edad, todas unidas al reclamo de unos temas que no pasan de moda. Lo demostraron los asistentes al corear a pleno pulmón canciones como Esclavo de sus besos, Silencio, Quién me iba a decir o El ruido. Una de las más coreadas, como suele ser habitual en sus shows, fue Mi princesa, en la que Bisbal cantó acompañado por las voces de todo el recinto, y también por el envoltorio instrumental de la Orquesta Ciudad de Almería, que subió junto a él al escenario para cerrar un espectáculo redondo.

Y aunque la pista estaba cubierta por un patio de butacas, con el fin de que los espectadores siguieran sentados la actuación, nada como los hits atemporales para levantar a la concurrencia: Corazón latino y Bulería, dos imprescindibles del repertorio que siempre funcionan.

David Bisbal, una vez más, volvió a dejarlo todo sobre el escenario. Terminó despidiéndose de la ciudad hasta la próxima vez y regalando, como colofón, su clásico Ave María, al que le seguiría otro éxito que, si bien no es de su pluma, ya es imposible disociar de su voz: el Burrito Sabanero, que, de nuevo, encontró acompañamiento vocal de todos los congregados.