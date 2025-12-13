Degustación de pescado de la Lonja, en Elviña

A Coruña presume del producto de su Lonja, y lo hace a través de una jornada organizada por la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss) que ofreció este sábado una degustación gastronómica en el mercado de Elviña. La cita contó con la participación de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro. El objetivo es poner el foco en el papel de los mercados tradicionales y de las iniciativas que promueven la difusión y el consumo de productos frescos y de proximidade.