«Esta gira es un hito en mi carrera, un sueño»

¿Cómo afronta este tramo final de la gira sinfónica?

Con muchas ganas. Son los últimos conciertos del tour. Solo quedan Granada, A Coruña y Madrid, donde cerraremos la gira. Ha sido todo un año muy emocionante. Tocar con una orquesta sinfónica de esta manera es un sueño. No solo grabar un disco con una producción tan grande, también llevarlo al directo. Es una fantasía recurrente para cualquier músico de canción popular.

¿Cuándo surge la idea de transformar sus canciones en un proyecto sinfónico?

Lo había pensado con Jacob Sureda y con el productor con el que trabajo siempre. La posibilidad se concreta gracias a la invitación de un ciclo de Buenos Aires que pide a artistas de pop y canción de autor que revisen su repertorio con orquesta en el Teatro Colón, un lugar histórico y hermosísimo. Allí empezamos a trabajar los arreglos, ensayamos con la orquesta y vimos claro que queríamos grabarlo y llevarlo a gira. Grabamos el disco en Buenos Aires y luego organizamos conciertos en España, Argentina y Chile. Ahora estamos a punto de terminar.

¿Qué le produce esa experiencia en directo?

Me da vida. Ahora me da un poco de pena que acabe. Las canciones adquieren una épica muy particular. Te permiten levantar la mirada y recordar el privilegio que supone seguir en un escenario tantos años después, acompañado por cuarenta músicos que te invitan a otra lectura de tus canciones.

¿Ha tenido que cambiar su forma de cantar o comunicarse en escena?

Sí, sin duda. Estás más sujeto, más disciplinado. Cuando uno canta solo con la guitarra hay más libertad, más improvisación. Aquí todo está más premeditado: el relato, el repertorio, la estructura. También canto de manera distinta porque siento que la orquesta me lleva. Es como cuando notas la corriente del mar, que te empuja, sube, baja… Te dejas mecer, pero exige más concentración.

¿Cómo percibe el público ese cambio de formato?

Creo que la inmersión es mayor. Los climas crecen, la dinámica es mucho más amplia. La orquesta envuelve y ayuda a que el espectador se deje transportar hacia otros lugares. Se genera un ambiente muy emotivo.

¿Qué retos personales y artísticos le ha impuesto este proyecto?

Es muy exigente a nivel de producción. Hay un equipo grande. Todo debe coordinarse muy bien. Además, el mundo sinfónico tiene sus propias dinámicas, bastante rígidas, y hay que amoldarse a ellas. Los ensayos son muy largos. Aprendes no solo cuestiones musicales, como cómo crecen las canciones o cómo se interpreta la partitura.

Con tanto esfuerzo, ¿le merece la pena?

Sí, sin duda. Económicamente es una inversión fuerte, pero merece la pena. Es un hito en la carrera y un sueño que uno desea cumplir desde hace mucho tiempo. Las canciones crecen, adquieren nuevas capas y otro dramatismo. Aprendes mucho al dejarte llevar por esa corriente que generan tantos músicos a tu alrededor.

Ha publicado trabajos muy distintos desde Atrapados en azul hasta este proyecto. ¿Cómo describiría su evolución?

Mi música evoluciona con mis vivencias y con mis búsquedas, igual que ocurre con cualquier autor. Pero intento siempre ser natural y hablar de mis experiencias.

¿Cómo elige el repertorio para un concierto sinfónico teniendo tantos clásicos?

Es difícil, claro. Quería construir un recorrido equilibrado entre mis primeros discos y los más recientes. En el directo se escuchan incluso canciones que no aparecen en el disco sinfónico porque preparamos más arreglos de los que grabamos. He intentado que haya una representación justa de todas las etapas.

¿Qué le gustaría que el público de A Coruña se lleve del concierto?

Ojalá sienta algo parecido a lo que mencionaba antes, esa sensación de dejarse llevar por una corriente que te transporta a lugares inesperados. Creo que esta gira sinfónica ofrece eso: la posibilidad de volar hacia sitios insospechados incluso a través de canciones que ya conoces y te sabes.