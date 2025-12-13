Si no lo leo no lo creo
El Grinch se cuela en una floristería de A Coruña
Antón Peruleiro
Llega esta época del año y los niños y niñas de A Coruña esperan impacientes por Papá Noel y los Reyes Magos. Para muchos, es tradición ir al Palacio de María Pita y entregar las cartas con todos los deseos que tienen para este año después de haberse portado muy bien (o eso es lo que aseguran en sus misivas). Sin embargo, hay un personaje que cada vez cobra más fuerza y que no es muy amigo de los amantes de la Navidad. Es el Grinch, ese bicho verde que, en realidad, tiene un corazón enorme. Ese mismo se ha colado en el escaparate de la floristería A lonxa das flores, en la avenida de Fisterra, donde han hecho una decoración digna de premio.
