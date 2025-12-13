¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 13 de diciembre

Concierto navideño de David Bisbal

20.00 horas | El tour Todo es posible en Navidad de David Bisbal llega esta noche al Coliseum. Quedan pocas entradas disponibles a partir de 46 euros.

Coliseum

‘Universo de ley’, la gira de Rosario llega a la ciudad

21.00 horas | Rosario vuelve a los escenarios para presentar en directo su nuevo disco con una gira que resume más de tres décadas de carrera musical. Hay entradas desde 52,8 euros.

Palacio de la Ópera

Teatro familiar con un homenaje a Frida

18.00 horas | Frida, de A Cova das Letras, se presenta como una fiesta de colores de los trajes mexicanos, evocando la paleta de los cuadros de Frida Kalho. Hay entradas disponibles.

Fórum Metropolitano

Actividades por la lucha contra el SIDA

Desde las 18.00 horas | Proyecciones de los cortos Piruletas y Siempre que lo cuento, encuentro con Xulia Alonso —autora del libro Futuro Imperfecto— y debate sobre el estigma.

Galgo Azul

Charla de periodistas en San Agustín

12.00 horas | El ciclo Xornalistas no mercado regresa con la charla de Carmen Merelas, Isabel Bravo y Cristina Lombao. Fueron entrevistadas para el libro A crónica revelada.

Mercado de San Agustín

Cuentacuentos de ‘El unicornio creativo’

18.00 horas | Presentación del libro El unicornio creativo y cuentacuentos para los más pequeños. Después se presenta Yo no te cuido.

Librería Arenas