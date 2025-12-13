El palacio de los Deportes de Riazor sirvió este sábado como escenario para la I Copa Deputación de A Coruña de Baile Deportivo, una competición oficial que reunió a más de 300 deportistas de esta disciplina procedentes de distintos puntos de España y Portugal. El evento contó con una intensa programación a lo largo de todo el día, concentrando la fase competitiva en la tarde. El organismo provincial cuantifica la asistencia a la jornada en 4.000 personas que disfrutaron de las pruebas en el recinto. Los ganadores fueron Kateryna Chepeliuk, del Club Apolo Famaliçao (Portugal); Noemí Cerdán García, del Club CBD Un Paso Adelante Narón; Raul Romero Sendón y Serena Díaz Toba, del Club Arte e Movemento, de Cee; Tomás Gomes y Lara Grigorean, de la Academia Gindança (Portugal); y David López Fernández y Jessica García Pérez, también de CBD Un Paso Adelante Narón.

Jornada de baile deportivo en Riazor en la I Copa Deputación