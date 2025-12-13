Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate en punta HerminiaTraslado de Repsol a LangosteiraDeportivo - Real Sociedad BCasos de acoso en el PSOE
instagramlinkedin

Jornada de baile deportivo en Riazor en la I Copa Deputación

Jornada de baile deportivo en Riazor en la I Copa Deputación | LOC

Jornada de baile deportivo en Riazor en la I Copa Deputación | LOC

El palacio de los Deportes de Riazor sirvió este sábado como escenario para la I Copa Deputación de A Coruña de Baile Deportivo, una competición oficial que reunió a más de 300 deportistas de esta disciplina procedentes de distintos puntos de España y Portugal. El evento contó con una intensa programación a lo largo de todo el día, concentrando la fase competitiva en la tarde. El organismo provincial cuantifica la asistencia a la jornada en 4.000 personas que disfrutaron de las pruebas en el recinto. Los ganadores fueron Kateryna Chepeliuk, del Club Apolo Famaliçao (Portugal); Noemí Cerdán García, del Club CBD Un Paso Adelante Narón; Raul Romero Sendón y Serena Díaz Toba, del Club Arte e Movemento, de Cee; Tomás Gomes y Lara Grigorean, de la Academia Gindança (Portugal); y David López Fernández y Jessica García Pérez, también de CBD Un Paso Adelante Narón.

Jornada de baile deportivo en Riazor en la I Copa Deputación

Jornada de baile deportivo en Riazor en la I Copa Deputación

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  2. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  3. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  4. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  5. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  6. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  7. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  8. El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña

Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña

Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña

Jornada de baile deportivo en Riazor en la I Copa Deputación

David Bisbal mezcla nostalgia con éxitos navideños en el Coliseum

David Bisbal mezcla nostalgia con éxitos navideños en el Coliseum

La juventud habla alto y claro desde A Coruña: «El rural tiene futuro»

La juventud habla alto y claro desde A Coruña: «El rural tiene futuro»

Adiós a Robe Iniesta y Jorge Martínez: el día que murió la música también en A Coruña

Adiós a Robe Iniesta y Jorge Martínez: el día que murió la música también en A Coruña

Si no lo leo no lo creo: El Grinch se cuela en una floristería de A Coruña

Si no lo leo no lo creo: El Grinch se cuela en una floristería de A Coruña

El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»

Degustación de pescado de la Lonja, en Elviña

Degustación de pescado de la Lonja, en Elviña
Tracking Pixel Contents