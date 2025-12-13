Sen Senra sorprende en A Coruña con su ‘última misa’

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sen Senra sorprende con su ‘última misa’ / Casteleiro

RAC

A Coruña

Sen Senra no deja indiferente a nadie. Y lo volvió a demostrar este viernes con su concierto en el Coliseum, en el que desplegó toda su magia con la gira PO2054AZ: La última misa.

En un recital de más de dos horas, el cantante gallego hizo un repaso a su último trabajo, dividido en tres volúmenes. También sonaron —y fueron coreadas— canciones como Romeo, Perfecto, Sensaciones, Uno de eses gatos, Meu Amore o Cielo Azul. El recinto enloqueció con No quiero ser un cantante o Ya no te hago falta. Para muchos, este fue un concierto de los que no se olvidan. Con Padiante, pidió iluminar el Coliseum «como un faro». Para el año nuevo, a Sen Senra aún le quedan dos paradas. Valencia, el 9 de enero, y Madrid, en el Movistar Arena, el 30 de enero. Citas ineludibles para todos aquellos que todavía no han podido disfrutar de la propuesta más ambiciosa del gallego.

