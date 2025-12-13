Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres de Navidad en la Casa del Agua para concienciar sobre la sostenibilidad

Las actividades se desarrollarán la próxima semana en horario de 16.30 a 20.30

Casa del Agua

Casa del Agua / Víctor Echave

RAC

La Casa del Agua de A Coruña se suma esta próxima semana a las actividades de Navidad para promover hábitos sostenibles entre los más pequeños en estas fechas. Desde el lunes 15 hasta el viernes 19, habrá talleres para el público infantil y familiar en horario de 16.30 a 20.30.  Los participantes en la actividad diaria ‘Estrelas con mensaxe’ podrán escribir sus mensajes y deseos en estrellas que se colgarán en dos árboles de madera para formar un mural colectivo. El lunes, miércoles y viernes habrá talleres de marionetas móviles que se elaborarán con materiales reutilizados, mientras que el martes y el jueves se llevará a cabo un taller de barro para elaborar adornos de Navidad de acabado natural, con hojas y elementos vegetales.

“Intentamos que los más pequeños sean conscientes de la importancia de la recuperación y el reciclaje, y de que es posible gozar a la vez que se contribuye a la sostenibilidad y a la economía circular”, explica la concejala de Medio Ambiente Yoya Neira.

