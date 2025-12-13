Talleres de Navidad en la Casa del Agua para concienciar sobre la sostenibilidad

La Casa del Agua de A Coruña se suma esta próxima semana a las actividades de Navidad para promover hábitos sostenibles entre los más pequeños en estas fechas. Desde el lunes 15 hasta el viernes 19, habrá talleres para el público infantil y familiar en horario de 16.30 a 20.30. Los participantes en la actividad diaria ‘Estrelas con mensaxe’ podrán escribir sus mensajes y deseos en estrellas que se colgarán en dos árboles de madera para formar un mural colectivo. El lunes, miércoles y viernes habrá talleres de marionetas móviles que se elaborarán con materiales reutilizados, mientras que el martes y el jueves se llevará a cabo un taller de barro para elaborar adornos de Navidad de acabado natural, con hojas y elementos vegetales.

“Intentamos que los más pequeños sean conscientes de la importancia de la recuperación y el reciclaje, y de que es posible gozar a la vez que se contribuye a la sostenibilidad y a la economía circular”, explica la concejala de Medio Ambiente Yoya Neira.