Talleres de Navidad en la Casa del Agua para concienciar sobre la sostenibilidad
Las actividades se desarrollarán la próxima semana en horario de 16.30 a 20.30
La Casa del Agua de A Coruña se suma esta próxima semana a las actividades de Navidad para promover hábitos sostenibles entre los más pequeños en estas fechas. Desde el lunes 15 hasta el viernes 19, habrá talleres para el público infantil y familiar en horario de 16.30 a 20.30. Los participantes en la actividad diaria ‘Estrelas con mensaxe’ podrán escribir sus mensajes y deseos en estrellas que se colgarán en dos árboles de madera para formar un mural colectivo. El lunes, miércoles y viernes habrá talleres de marionetas móviles que se elaborarán con materiales reutilizados, mientras que el martes y el jueves se llevará a cabo un taller de barro para elaborar adornos de Navidad de acabado natural, con hojas y elementos vegetales.
“Intentamos que los más pequeños sean conscientes de la importancia de la recuperación y el reciclaje, y de que es posible gozar a la vez que se contribuye a la sostenibilidad y a la economía circular”, explica la concejala de Medio Ambiente Yoya Neira.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña