La vida de José Cruz a los 102 años: tocar el órgano, leer y ver a Carlos Alcaraz

La vida a los 102 años puede ser maravillosa. Y si no que le pregunten al párroco José Cruz, quien se define como «un gran lector y amante de la música». El que fue canónigo organista de la Colegiata de Santa María y sacerdote en San Pablo acude cada mañana a celebrar o concelebrar misa en la iglesia de San Antonio. Ahí, en el salón de actos de la parroquia, es donde ofrecerá esta tarde (18.00 horas) un concierto de órgano. «Todos los días toco por la mañana y por la tarde», confiesa, mientras ensaya con libretos de los años 50.

Acompañado por su sobrina, María José Romero, y la hija de esta, recuerda que la música siempre ha formado parte de su vida. «De niño tuve una voz bastante extraordinaria y cantaba solos en el coro», presume, mientras desvela que es «un gran aficionado de Bach, es el más grande de todos los músicos». Por eso hoy tocará una pieza suya, pero también de Gluck, Beethoven o Haydn. «Para acabar elegí una canción de Navidad de Antonio Machín», añade.

Disfruta con su órgano, pero no es lo único que le mantiene activo. «Estoy siempre disponible. Celebro o concelebro misa todos los días. Gozo de muy buena salud, únicamente me fallan las piernas y necesito bastón», explica, y asegura que aunque tiene «poca paciencia», es «muy puntual». «Esa es mi mayor virtud», dice, aunque su sobrina apunta que lo mejor de José Cruz es «que siempre dice que sí a todo».

Además de la música, su otra pasión es «el Real Madrid». «También me gusta mucho ver el tenis, a Carlos Alcaraz. Me divierte, aunque también me hacen sufrir», comenta. Se divierte viendo la televisión, pero prefiere no hacer mucho caso al telediario. «La política me enferma, así que procuro no saber», señala el párroco, que también fue profesor en el Hogar de Santa Margarita.

A sus 102 años y nueve meses y tras haber sufrido un infarto en la pandemia, revela que duerme «mal» porque es «muy nervioso», pero nunca dice que no a una siesta a media tarde, aunque luego, en cuanto se levanta, se sienta delante de su órgano para seguir ensayando. «Al año siguiente del COVID publiqué un libro con mis canciones religiosas y algunas infantiles. En este tiempo me he dedicado a ponerle acompañamiento a esas melodías y se las estoy pasando a algunos amigos que espero que las interpreten», cuenta orgulloso de su trabajo.

Este sábado, las personas que acudan a la parroquia de San Antonio podrán disfrutar no solo de su música sino también de su entusiasmo al pasar una tarde junto a su órgano. «Siempre doy uno o dos conciertos al año y nunca repito canciones», declara. Cuenta, por supuesto, con el inestimable apoyo de sus familiares, felices de verlo feliz.