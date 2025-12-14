El Ágora, sede de la Conferencia Estatal de la Cultura

La séptima edición de la Conferencia Estatal de la Cultura se celebra los días 15 y 16 de diciembre en A Coruña, con el Ágora como sede principal. El encuentro, organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC) y la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, reunirá a más de 100 profesionales de distintos ámbitos del sector cultural.