El Ágora, sede de la Conferencia Estatal de la Cultura

RAC

Lugar

La séptima edición de la Conferencia Estatal de la Cultura se celebra los días 15 y 16 de diciembre en A Coruña, con el Ágora como sede principal. El encuentro, organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC) y la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, reunirá a más de 100 profesionales de distintos ámbitos del sector cultural.

