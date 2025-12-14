Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cecebre alcanza su máxima ocupación de otoño tras las últimas lluvias

El embalse está al 63,91%, la cifra más alta en estas fechas desde hace 15 años | El director de Emalcsa indica que este otoño está siendo «normal, con precipitaciones», no como otros años

El embalse de Cecebre, esta semana

El embalse de Cecebre, esta semana / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

El embalse de Cecebre está en su máximo histórico a inicios de un mes de diciembre. Según los datos de Augas de Galicia, tras las últimas lluvias ha alcanzado el 63,91% de ocupación, la cifra más alta de los últimos 15 años. Desde 2018, siempre ha oscilado entre el 60 y el 63%, lejos de aquel 2017 de sequía que bajó al 38,37%.

El director de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira, explica que ahora mismo el embalse está «al máximo según las normas de explotación en previsión de más lluvias y tener cierta capacidad de regulación». Por norma, en otoño, Cecebre no debería superar el 64% para mantener margen de seguridad. «Esto ocurre en época de lluvias. Después, cuando nos acercamos a abril y mayo, va subiendo e incluso podemos rozar el 100%», indica. Esto es para luego hacer frente al verano —en el que se esperan pocas lluvias y temperaturas altas— con un nivel elevado y así evitar restricciones en el uso del agua.

A Coruña encadenó más de una semana de lluvias intensas, lo que también ha contribuido al llenado de la presa. «Hay otros años que tuvimos época de sequía. Incluso en noviembre y diciembre no habíamos llegado a los niveles en los que estamos ahora. Está siendo un otoño parecido a lo normal, con precipitaciones», comenta Castiñeira, que insiste que la falta de lluvias de los últimos años «no es lo normal». «Podemos estar tranquilos», añade.

Cecebre, que abastece a buena parte de la comarca, entró en octubre con un 59% de capacidad que llegó a bajar cinco puntos en noviembre. A partir de ahí empezaron las lluvias y el embalse se empezó a recuperar. El 1 de diciembre, según los datos de Augas de Galicia, estaba al 62,9%. Pero no se detuvo ahí. Una semana más tarde ya rozaba el 64%, su máximo en un arranque del mes de diciembre. En 2024 y 2023, ese porcentaje era de 62,60, muy parecido al de 2022 (62,21%). Fue parecido al de este año el de 2021, aunque ligeramente inferior (63,12%). Los tres años anteriores, osciló entre 60 y 61%. El dato más bajo se registró en 2017, cuando cayó al 38,37%. Un año antes, la ocupación era del 58,27%.

Habrá que esperar a ver si las cosas cambian de aquí a final de año en el nivel del embalse. Por ahora, las previsiones de la Aemet indican que este domingo será soleado, pero a partir del lunes vuelven las precipitaciones y a inicios de semana acompañadas de tormentas.

50 años de memoria histórica en A Coruña: lo que se hizo y lo que queda por hacer

Cecebre alcanza su máxima ocupación de otoño tras las últimas lluvias

Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña

