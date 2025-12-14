El Concello explora a Arteixo, Narón y Carballo como clientes de Nostián

La planta de Nostián no solo trata los residuos de A Coruña, a cuyo Ayuntamiento pertenece, sino también los de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, agrupados en el Consorcio As Mariñas. El Concello cuenta con mantenerlos como clientes para que sea viable el nuevo contrato de la planta; el actual caducó en 2019, y, tras años de retraso, el Gobierno local promete sacar un nuevo concurso antes del fin de este año. Un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), regulada por el Ministerio de Hacienda, criticó este criterio, señalando que no hay un compromiso legal que les obligue. El Ayuntamiento, además de asegurar que seguirán siendo clientes, propone más: Narón, Carballo y Arteixo, que ya abandonó la planta en 2018. No ha habido contactos con ninguno de los Ayuntamientos, si bien Arteixo aclara que no se cierra a la posibilidad.

Los nombres aparecen en escritos municipales emitidos durante la tramitación del informe de la ONE, que señalan que no es necesario «un convenio específico» para que el Consorcio As Mariñas utilice la planta, y que la adaptación de esta a trabajar con un quinto contenedor, que se está implantando en A Coruña, «favorecerá la incorporación de residuos procedentes de ayuntamientos que ya aplican dicho sistema». Nostián, defiende el Ayuntamiento, tiene la «capacidad suficiente para tratar la fracción orgánica de otros municipios», algo que contribuiría a paliar «el déficit de tratamiento de este tipo de residuos en Galicia».

Entre los posibles clientes, por «razones de proximidad», el Concello cita «Carballo (a 40 km) y Narón (a 50 km). Fuentes de los dos Ayuntamientos señalaron a este diario que no ha habido contactos desde A Coruña sobre esta cuestión.

El tercer municipio mencionado explícitamente es Arteixo. Con este último Ayuntamiento, argumenta A Coruña, se firmó en abril de 2025 un protocolo de colaboración «para una gestión inteligente, sostenible y compartida del territorio». Este Concello ya mandó sus residuos a las instalaciones coruñesas y dejó de hacerlo en agosto de 2018, para pasarse a Sogama, de la Xunta. El año anterior, ya había abandonado el Consorcio As Mariñas para prestar directamente el servicio de recogida de basuras, entre quejas del alcalde, Carlos Calvelo, por el servicio que daba la entidad supramunicipal.

Fuentes del Consistorio arteixán señalan que la empresa se marchó de Nostián por el «precio desproporcionado» que se le ofertó cuando el Ayuntamiento «municipalizó su servicio de residuos. El Concello arteixán señalan que tiene «contactos en todos los ámbitos» con A Coruña, aunque «no se ha hablado específicamente de Nostián».

Pese a la falta de conversaciones, Arteixo señala que volver a la planta es «una posibilidad futura que siempre existe y nunca se han cerrado puertas». Eso sí, sería «imprescindible» e innegociable» que la planta garantizase la separación en cinco contenedores, que se está implantando en A Coruña y Arteixo ya aplicó en 2018. Si Nostián «cumpliese con los estándares europeos que maneja Arteixo», garantizase una «separación estricta» en cinco fracciones y «ofertase un precio adecuado», Nostián sería una opción, ya que permite «un importante ahorro en costes de transporte» en comparación con llevar la basura a Sogama, en Cerceda.

En su informe sobre la viabilidad de Nostián, la Oficina Nacional de Evaluación tiene en cuenta el protocolo de colaboración firmado con Arteixo, pero señala que no equivale a un «compromiso firme» de utilizar la planta. Así, la oficina no tiene en cuenta posibles ingresos por tratar los residuos de Arteixo.

Falta de viabilidad

Si el Consorcio As Mariñas dejase la planta, según los cálculos de la ONE, los ingresos de la concesionaria en los 25 años que el Ayuntamiento propone como extensión del contrato serían de 367,1 millones, y los gastos de menos de 323. Como la empresa también tendrá que realizar inversiones en las instalaciones, perdería decenas de millones de euros al asumir el contrato.

En caso de que el Consorcio As Mariñas siga en Nostián, el Ayuntamiento afirma que el contrato será remunerador, pero la ONE lo pone en duda. Recalculando los datos municipales, el organismo estima unos ingresos de cerca de 521 millones de euros, con costes son de algo más de 428,5 millones e inversiones de casi 62,4. Sobre el papel, entra más dinero del que sale, pero la ONE aplica el parámetro de flujo de caja descontado, que tiene en cuenta el diferente valor del dinero a medida que pasa el tiempo. Con este parámetro la empresa «no alcanza a recuperar la inversión realizada». El Concello, respaldado por un informe de expertos, la acusa de emplear un método contrario a la normativa.