Emma Lustres, de la coruñesa Vaca Films, recibe la Medalla de Oro de los Forqué 2025

La productora y cofundadora de Vaca Films, Emma Lustres, ha sido galardonada con la Medalla de Oro en los premios Forqué 2025. El presidente de la Egeda, Enrique Cerezo, la ha elogiado por su "gran talento" y por ser una profesional "de raza". "Tu nombre forma parte ya de la historia contemporánea del audiovisual de nuestro país", ha señalado.

Los Premios Forqué han celebrado su 31 aniversario este sábado 13 de diciembre en una gala que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid y que ha arrancado recordando al actor Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años. Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Premios Goya, que se celebrarán en febrero en Barcelona.

Allí, tras recoger el galardón, Lustres, visiblemente emocionada, ha reclamado un "apoyo más fuerte" por parte de las instituciones y gobiernos, sin importar si son "de derechas, izquierdas, ultraderecha o ultraizquierda, para la industria audiovisual que permite "mejorar la sociedad".

"El cine tiene esa potencia de hacernos mejores, de mejorar la sociedad. Por eso, no acabo de entender que una industria como la nuestra, que tan bien le hace a este país, que nos representa tan bien por el mundo, que tantos espectadores consigue en tantos países, que es nuestra manera de mostrarnos al mundo, no tenga un apoyo más fuerte de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos. Me da igual que sean de derechas, de izquierda, de ultraderecha o de ultraizquierda", ha indicado.

Asimismo, ha exigido mejorar la igualdad en el mercado audiovisual para que los productores independientes "estén ahí formando parte de él" y ha defendido que estos profesionales "son los que traen la renovación, el nuevo talento y las nuevas oportunidades". Por último, ha celebrado que el cine se esté descentralizando al ensalzar el trabajo de su Galicia natal y ha dedicado la Medalla de Oro a su marido y a sus dos hijos, Tiago y Cayetana.

"No he estado todo el tiempo, pero creo que he compatibilizado, como muchos de vosotros y con muchas mujeres, mi profesión con lo más bonito y lo que más me gusta en la vida, que es ser madre. Esas cartas que me escribían mis hijos por el Día de la Madre, eso no hay oscar que lo iguale", ha concluido.

Los galardonados

La cinta 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, ha conseguido el Premio Forqué a Mejor Largometraje de Ficción al superar a 'Maspalomas', 'Sorda' y 'Sirat', cinta española candidata al Oscar.

La cineasta Alauda Ruiz de Azúa, al recoger el galardón, ha asegurado que 'Los Domingos' es una película "respetuosa", especialmente con los espectadores, a los que invita a sacar "sus propias reflexiones, pensar por sí mismo o reflexionar con otros" y ha defendido que ese "respeto" es una manera de "honrar el pensamiento crítico y defender la autonomía del espectador frente a adoctrinamientos o dogmas".

"'Los Domingos' es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos. Gracias a los 600.000 espectadores que habéis ido a ver la película y que habéis estado abiertos a reflexionar y debatir porque eso solo puede hacernos más humanos y menos obedientes", ha expresado.

La producción también ha logrado el Premio Forqué a Mejor Interpretación Femenina, por la actuación de Patricia López Arnaiz. La actriz ha destacado a Alauda Ruiz de Azúa por su vocación "genuina" al querer hablar de "lo humano".

Por su parte, el Premio Forqué a Mejor Interpretación Masculina ha recaído en José Ramón Soroíz por su papel protagonista en 'Maspalomas', que ha agradecido el galardón a los directores del filme, José María Goenaga y Aitor Arregi por "ese guión maravilloso".

Otra de las favoritas de la noche ha sido 'Sorda', que ha logrado el Premio al Cine en Educación y Valores, dirigida por Eva Libertad, que ha acudido con una chapa de apoyo a Palestina en la que pedía el 'stop del Genocidio' y que ha agradecido a los productores por atreverse a hacer esta película que tenía "ciertas peculiaridades". "El cine nos ayuda a conectar, a cambiar nuestra mirada y a ampliar nuestra experiencia humana. (Este premio) es un reconocimiento al poder transformador del cine", ha manifestado.

Mensaje para los jóvenes: "Con Franco no se vivía mejor"

En categoría de series, la producción 'Anatomía de un instante' ha recogido la estatuilla a Mejor Serie de Ficción, superando a 'Animal', 'Poquita Fe' y 'Pubertat'. El productor José Manuel Lorenzo ha sido el encargado de pronunciar el discurso de agradecimiento en el que se ha dirigido a los jóvenes para decirles que "con Franco no se vivía mejor"

"Se lo dedico a todos los jóvenes para que entiendan, con esta serie, lo difícil que ha sido conseguir las libertades que hoy tenemos y que luchen denodadamente para no perderlas. Y, de verdad, con Franco no se vivía mejor", ha asegurado.

Por otro lado, la Mejor Interpretación Femenina en series la ha logrado Esperanza Pedreño por 'Poquita Fe', aunque la actriz no ha podido asistir a la ceremonia. En cuanto a la Mejor Interpretación Masculina, Javier Cámara ha sido el galardonado por 'Yakarta'. El actor ha dedicado su premio a los "fracasados y perdedores" porque su personaje en la serie "nunca se lo hubiera imaginado".

'Decorado' mejor largometraje de Animación

El Forqué al Mejor Cortometraje ha sido para 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, mientras que la película 'Decorado', dirigida por el coruñés Alberto Vázquez y producida por Chelo Loureiro, Iván Miñambres, Jose Mª Fernández de Vega y Nuno Beato ha ganado el premio a Mejor Largometraje de Animación. La cinta gira alrededor de Arnold, un ratón que está atrapado en una crisis existencial.

Después, el Forqué al Mejor Largometraje Latinoamericano ha sido otorgado a 'Belén', de Dolores Fonzi (ausente), mientras que el Premio del Público lo ha logrado la película 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, que no ha asistido a la gala. Además, el Mejor Largometraje Documental ha sido para 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, quienes han dirigido a Alba Flores en el documental que recuerda la figura de su padre Antonio Flores.

Alba Flores ha dado las gracias a los "compañeres" productores porque "hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así". "Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza. Es lo primero que tengo que decir", ha comenzado diciendo en su discurso la actriz en alusión a la producción 'Todos somos Gaza', de Hernán Zin, que también competía en esta categoría.