Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homicidio en Santa MargaritaEntrevista con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez50 años de memoria histórica en A CoruñaEditorial
instagramlinkedin

El detenido por homicidio en el parque de Santa Margarita asestó varias puñaladas a su víctima

El arrestado respondió con una navaja tras recibir un botellazo en la cabeza durante una pelea entre ambos

El sospechoso, que fue detenido poco después en la calle Sagrada Familia, no pasará a disposición judicial antes de mañana

Había protagonizado incidentes en los últimos días en la zona de Cuatro Caminos y tiene antecedentes policiales

Investigación policial esta mañana en el parque de Santa Margarita.

Investigación policial esta mañana en el parque de Santa Margarita.

Casteleiro

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El hombre detenido en la noche del sábado como sospechoso de la muerte por apuñalamiento de un joven en el parque de Santa Margarita había recibido previamente de este un botellazo en la cabeza en el transcurso de una pelea entre ambos, según informan fuentes conocedoras del caso. La respuesta al golpe fue el ataque mortal con una navaja con la que le causó varios cortes, uno de los cuales le alcanzó en una pierna y le causó una herida mortal. Aunque el agredido fue capaz de llamar por teléfono para solicitar una ambulancia, cuando el equipo sanitario llegó, ya había fallecido.

Investigación policial por el homicidio de un joven en Santa Margarita

Investigación policial por el homicidio de un joven en Santa Margarita

Ver galería

Investigación policial por el homicidio de un joven en Santa Margarita / Casteleiro

El agresor salió corriendo del parque y fue buscado inicialmente por la policía en la zona de Cuatro Caminos, ya que en los últimos días solía pasar la noche en el entorno de la iglesia de San Pedro de Mezonzo e incluso había causado incidentes allí al dirigirse de forma ofensiva a mujeres que se encontraba a su paso. Finalmente fue localizado en la calle Sagrada Familia, donde fue detenido por agentes de la Policía Local, que fueron los primeros en llegar a Santa Margarita y luego en perseguir al sospechoso, según informó la Asociación Profesional de la Policía Local de A Coruña, que entregó al individuo al Cuerpo Nacional de Policía en el cuartel de Lonzas, donde permanece en este momento.

La Policía Nacional investiga en el parque de Santa Margarita de A Coruña tras el presunto homicidio de un hombre

La Policía Nacional investiga en el parque de Santa Margarita de A Coruña tras el presunto homicidio de un hombre

Iago López

Según los datos disponibles, se trata de una persona nacida en 1979 en Cuba, aunque posee nacionalidad nigeriana y su familia es originaria de ese país. El fallecido es también de origen extranjero.

Noticias relacionadas y más

Despliegue policial en el parque de Santa Margarita de A Coruña tras la muerte a cuchilladas de un hombre

Despliegue policial en el parque de Santa Margarita de A Coruña tras la muerte a cuchilladas de un hombre

Iago López

El detenido no pasará a disposición judicial antes de mañana, ya que la policía continúa realizando averiguaciones en el parque y buscando posibles testigos de los hechos. La zona en la que se produjo el apuñalamiento permanece acordonada y técnicos policiales tratan de localizar indicios que revelen cómo se produjo el suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  2. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  3. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  4. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  5. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  6. El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
  7. La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
  8. El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 14 de diciembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 14 de diciembre

El detenido por homicidio en el parque de Santa Margarita asestó varias puñaladas a su víctima

El detenido por homicidio en el parque de Santa Margarita asestó varias puñaladas a su víctima

50 años de memoria histórica en A Coruña: lo que se hizo y lo que queda por hacer

50 años de memoria histórica en A Coruña: lo que se hizo y lo que queda por hacer

Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña

Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña

«Queremos facer incidencia política, analizar o fenómeno das migracións»

El Ágora, sede de la Conferencia Estatal de la Cultura

El Concello explora a Arteixo, Narón y Carballo como clientes de Nostián

Cecebre alcanza su máxima ocupación de otoño tras las últimas lluvias

Cecebre alcanza su máxima ocupación de otoño tras las últimas lluvias
Tracking Pixel Contents