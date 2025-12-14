El detenido por homicidio en el parque de Santa Margarita asestó varias puñaladas a su víctima
El arrestado respondió con una navaja tras recibir un botellazo en la cabeza durante una pelea entre ambos
El sospechoso, que fue detenido poco después en la calle Sagrada Familia, no pasará a disposición judicial antes de mañana
Había protagonizado incidentes en los últimos días en la zona de Cuatro Caminos y tiene antecedentes policiales
El hombre detenido en la noche del sábado como sospechoso de la muerte por apuñalamiento de un joven en el parque de Santa Margarita había recibido previamente de este un botellazo en la cabeza en el transcurso de una pelea entre ambos, según informan fuentes conocedoras del caso. La respuesta al golpe fue el ataque mortal con una navaja con la que le causó varios cortes, uno de los cuales le alcanzó en una pierna y le causó una herida mortal. Aunque el agredido fue capaz de llamar por teléfono para solicitar una ambulancia, cuando el equipo sanitario llegó, ya había fallecido.
El agresor salió corriendo del parque y fue buscado inicialmente por la policía en la zona de Cuatro Caminos, ya que en los últimos días solía pasar la noche en el entorno de la iglesia de San Pedro de Mezonzo e incluso había causado incidentes allí al dirigirse de forma ofensiva a mujeres que se encontraba a su paso. Finalmente fue localizado en la calle Sagrada Familia, donde fue detenido por agentes de la Policía Local, que fueron los primeros en llegar a Santa Margarita y luego en perseguir al sospechoso, según informó la Asociación Profesional de la Policía Local de A Coruña, que entregó al individuo al Cuerpo Nacional de Policía en el cuartel de Lonzas, donde permanece en este momento.
Según los datos disponibles, se trata de una persona nacida en 1979 en Cuba, aunque posee nacionalidad nigeriana y su familia es originaria de ese país. El fallecido es también de origen extranjero.
El detenido no pasará a disposición judicial antes de mañana, ya que la policía continúa realizando averiguaciones en el parque y buscando posibles testigos de los hechos. La zona en la que se produjo el apuñalamiento permanece acordonada y técnicos policiales tratan de localizar indicios que revelen cómo se produjo el suceso.
