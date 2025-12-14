Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 14 de diciembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

El espectáculo ‘Slava’s Snowshow’ regresa al Colón convertido en un clásico

El espectáculo ‘Slava’s Snowshow’ regresa al Colón convertido en un clásico

Ver galería

El espectáculo ‘Slava’s Snowshow’ regresa al Colón convertido en un clásico / Iago López

RAC

Ismael Serrano presenta su gira ‘Sinfónico’

20.00 horas | El cantautor vallecano repasa en directo algunas de las canciones más importantes de su carrera acompañado por una orquesta sinfónica. Hay entradas desde 38,5 euros.

Palacio de la Ópera

Teatro sensorial con marionetas para niños

11.30 y 13.00 horas | Conchas es un viaje por la memoria y por las tradiciones de dos pueblos, donde se mezclan músicas, movimientos y sueños. Es para bebés a partir de seis meses.

Ágora

Feria de autoedición de otoño en Galgo Azul

Desde las 11.30 horas | Varios autores y autoras presentarán, firmarán y venderán sus libros para dar a conocer su trabajo a través de esta Feria de autoedición de otoño.

Galgo Azul

Luciérnagas presenta una obra sobra la guerra

12.00 horas | 400.001 millones de estrellas es una obra de teatro para todos los públicos que habla de la guerra. Es para todos los públicos. La pieza ha sido premiada.

Sala Gurugú

Última función de ‘Slava’s Snowshowo’

17.00 horas | Es el espéctaculo más popular de Slava Polunin, de la familia de Cirque du Soleil. Quedan entradas disponibles en Ataquilla.

Teatro Colón

Teatro para niños y niñas a partir de tres años

12.30 y 18.00 horas | La compañía de teatro Arbolé presenta Edelmiro II y el dragón Gutiérrez, una adaptación del cuento de Fernando Lalana.

Teatro del Andamio

