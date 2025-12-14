Mercado navideño alternativo y vecinal en la plaza de la Tolerancia
A Coruña
La asociación Somos Nós, que agrupa a comerciantes y hosteleros de Ciudad Escolar, Riazor, San Roque y Labañou han organizado este domingo su propio mercadillo navideño en la Plaza de la Tolerancia. La iniciativa, en la que participaron 16 negocios de la zona, incluyó la realización de varios talleres infantiles, actuaciones musicales en directo y, desde primera hora, chocolate con churros para los asistentes. Los pequeños también pudieron entregar sus cartas a Papá Noel, que se dejó ver por la plaza acompañado de un elfo.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado