Mercado navideño alternativo y vecinal en la plaza de la Tolerancia

La asociación Somos Nós, que agrupa a comerciantes y hosteleros de Ciudad Escolar, Riazor, San Roque y Labañou han organizado este domingo su propio mercadillo navideño en la Plaza de la Tolerancia. La iniciativa, en la que participaron 16 negocios de la zona, incluyó la realización de varios talleres infantiles, actuaciones musicales en directo y, desde primera hora, chocolate con churros para los asistentes. Los pequeños también pudieron entregar sus cartas a Papá Noel, que se dejó ver por la plaza acompañado de un elfo.