El periodismo desde la perspectiva de tres mujeres, en el mercado de San Agustín de A Coruña

Las periodistas Carmen Merelas, Cristina Lombao e Isabel Bravo participaron este sábado en el encuentro Xornalistas no mercado, organizado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y en el que colabora A Parva, en el mercado de San Agustín. La cita sirvió para analizar la profesión desde una perspectiva femenina. Las tres participantes fueron entrevistas para el libro A Crónica Revelada: As precursoras do xornalismo galego, publicado por el colegio bajo la coordinación de Eliana Martíns y galardonado en los VI Premios Luísa Villalta de la Diputación.