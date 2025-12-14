Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El periodismo desde la perspectiva de tres mujeres, en el mercado de San Agustín de A Coruña

Carmen Merelas, Isabel Bravo y Cristina Lombao participan en los encuentros organizados por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia

Periodistas gallegas, en el encuentro en A Parva, con Cristina Lombao (quinta por la izquierda), Isabel Bravo (sexta) y Carmen Merelas (octava).

Periodistas gallegas, en el encuentro en A Parva, con Cristina Lombao (quinta por la izquierda), Isabel Bravo (sexta) y Carmen Merelas (octava). / Casteleiro

RAC

A Coruña

Las periodistas Carmen Merelas, Cristina Lombao e Isabel Bravo participaron este sábado en el encuentro Xornalistas no mercado, organizado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y en el que colabora A Parva, en el mercado de San Agustín. La cita sirvió para analizar la profesión desde una perspectiva femenina. Las tres participantes fueron entrevistas para el libro A Crónica Revelada: As precursoras do xornalismo galego, publicado por el colegio bajo la coordinación de Eliana Martíns y galardonado en los VI Premios Luísa Villalta de la Diputación.

