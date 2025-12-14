La Xunta extiende a A Coruña y Sada su plan de convertir bajos en vivienda pública
Licitará en las próximas semanas la redacción de los proyectos para habilitar un total de diez pisos protegidos en locales en desuso | Eirís, Barrio de las Flores y la avenida sadense Xoán Vicente Viqueira, las zonas de actuación
El programa de la Xunta para convertir bajos vacíos de su propiedad en vivienda pública llega ahora a A Coruña y Sada. El Consello de Goberno dará este lunes el visto bueno a la licitación por 70.000 euros del contrato de redacción del proyecto para la construcción de diez viviendas de promoción pública en locales en desuso del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). La inversión en los trabajos de transformación de los bajos será de un millón de euros.
El Gobierno gallego anunció el pasado octubre la puesta en marcha de esta iniciativa en Narón, Ourense y Pontevedra. Se trataba de la primera vez que la Xunta iniciaba los trámites para convertir locales de su propiedad en inmuebles públicos. Ahora la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas pone el foco en A Coruña y Sada. El objetivo es ampliar el parque de vivienda pública residencial. Según manifestó en varias ocasiones el presidente, Alfonso Rueda, esta legislatura se quiere pasar de 4.000 a 8.000 inmuebles en Galicia.
Así, en la ciudad coruñesa transformará cuatro locales que actualmente están en desuso para convertirlos en cinco viviendas. Será en Eirís, un piso en Lamadosa y otros tres en el número 145 de la avenida de Monelos. En el Barrio de las Flores se habilitará otra vivienda en la calle Lirios.
En Sada, las cinco nuevas viviendas estarán situadas en cinco locales en el número 17 de la avenida Xoán Vicente Viqueira, que ahora mismo están tapiados.
La Xunta prevé licitar este contrato —en dos lotes— en las próximas semanas, con un plazo máximo para la redacción de los proyectos de tres meses.
Dentro de este mismo programa, el Gobierno gallego ya está ejecutando los proyectos para habilitar doce viviendas en Narón y otras cuatro en Valdecorvos (Pontevedra). Todos ellos son bajos de su propiedad que no tienen ningún tipo de uso desde hace tiempo, por lo que esta es una forma no solo de dotar a los vecindarios de más vivienda pública sino también de dinamizar locales en los que no hay actividad.
Ante el evidente problema de vivienda —no solo en A Coruña sino en toda Galicia—, la Xunta decidió en 2023 modificar la normativa para facilitar a los particulares la transformación de locales comerciales en viviendas. También lo hace la propia administración con bajos en desuso de su propiedad, como es el caso de este proyecto en A Coruña y Sada, pero su plan va más allá y, como anunció en octubre, ha lanzado un programa piloto para la compra de locales vacíos para hacer más vivienda protegida. Para proceder a su adquisición, estos espacios deben reunir las condiciones técnicas y jurídicas idóneas para la transformación en viviendas protegidas. La zona inicial de actuación será Ourense, donde se realizará la primera oferta pública para adquirir locales y se acometerán las obras necesarias para convertirlos en viviendas públicas, que podrán destinarse, en su caso, a colectivos específicos como personas con movilidad reducida.
Otras iniciativas
Aunque esta será la primera vez que la Xunta convierta bajos en viviendas en A Coruña, en esta ciudad adquirió en 2022 —tras varias convocatorias desiertas— dos edificios, dentro del Plan Rexurbe, para hacer vivienda protegida. Es el caso del número 38 de la calle San Andrés, donde está haciendo cuatro pisos para destinar a alquiler para menores de 36 años. También compró un edificio en la calle Santa María para tres viviendas, pero, tres años después, todavía se encuentra en fase de redacción de proyecto.
Las personas que quieran optar a estos inmuebles deberán estar inscritas en el Rexistro de Demandantes. Según los últimos datos, en A Coruña hay 293 inscritos para compra y 1.892 para alquiler, además de 770 para alquiler con opción a compra, un total de 2.955 personas. Esto para vivienda pública porque también hay solicitantes de pisos de promoción privada.
Más de 60 ofertas para comprar pisos en planta baja
A Coruña cuenta cada vez con más bajos reconvertidos en vivienda. Es evidente al comprobar las licencias otorgadas por el Concello para hacer ese cambio, un total de 45 en lo que va de año, pero también se nota en las ofertas disponibles en portales inmobiliarios como Idealista: más de 60 pisos en planta baja en venta y otros 20 en alquiler.
En esta aplicación se pueden encontrar viviendas en bajos que han sido reformados para darles un nuevo uso, pero también pisos en planta baja, en zona de patio o que dan directamente a la calle e incluso locales vacíos que muestran imágenes virtuales de una posible reforma. Se concentran en zonas como Os Rosales, Monte Alto, Sagrada Familia o A Falperra. Los precios oscilan entre los 85.000 y medio millón de euros.
También los hay de alquiler, con precios que van de los 520 euros por 43 metros cuadrados en Zalaeta a 2.000 euros por un bajo interior en Os Mallos que cuenta con seis habitaciones.
Del casi medio centenar de licencias que concedió el Concello en este 2025, nueve corresponden a inmuebles situados en Monte Alto y otros ocho las calles que rodean los parques de Santa Margarita y el Paseo das Pontes.
También hay bajos que no cumplen los requisitos. Por ello, el Concello rechazó 16 solicitudes este año.
