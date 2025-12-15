Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses interurbanos en A CoruñaObjetivos del Dépor en el mercado de inviernoLos 2.000 panetones de Mirtha, repostera en ArteixoMorriña Fest A Coruña 2026: primeros conciertos confirmados
instagramlinkedin

La agenda de la Navidad en A Coruña

Desde el viernes 28 de noviembre hasta el 5 de enero, la ciudad estrenará novedades en iluminación, ocio familiar y una campaña solidaria impulsada desde el Mercado de Nadal

Encendido de las luces de A Coruña

Encendido de las luces de A Coruña / Casteleiro

Inés Vicente Garrido

Alberto Rivera

A Coruña

Tras el encendido de las luces por parte de Bebeto, A Coruña tiene una completa agenda de actividades durante la Navidad. En la plaza de María Pita está instalado un mercado que abrirá cada día a las 11.00 horas y cuenta con puestos de comida, bebida y artesanía, además de espacios con productos de cercanía, complementos, decoración navideña y artículos de regalo. La decoración incluye abetos, guirnaldas y elementos tradicionales que acompañan la animación prevista a lo largo de toda la jornada. A las 15.00 horas cerrará el mercado cada día para volver a abrir a las 17.00 hasta las 22.00 horas. Estará en la plaza hasta el 2 de enero.

El Ayuntamiento impulsará además una iniciativa solidaria que pone a disposición de entidades sociales de la ciudad un puesto propio dentro del mercado. Las asociaciones venderán bolas de Navidad diseñadas por diferentes colectivos y toda la recaudación irá destinada a su actividad social. La alcaldesa anima a la ciudadanía a comprar estas piezas porque “cada bola ayudará a las entidades que acompañan a quienes más lo necesitan”. Cada bola de navidad tendrá un precio de 10 euros.

La programación cultural reúne más de 300 actividades entre finales de noviembre y el 5 de enero. Los museos ofrecerán también propuestas especiales, talleres infantiles, cuentacuentos, visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos, espectáculos de teatro y música, así como animación permanente en María Pita. La tradicional cabalgata de los Reyes Magos será el 5 de enero. Los centros cívicos organizarán talleres y funciones para acercar la Navidad a los barrios.

Esta es la programación completa de las navidades:

Lunes 8 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 20.00 — Poetas Di(n)versos: María Negroni e Noelia Gómez — Centro Sociocultural Ágora

Martes 9 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 17.00 — Os Bolechas. A muller orquestra — Centro Sociocultural Ágora

Miércoles 10 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 20.00 — Obra teatral ‘As formas do amor (Risas e reflexións sobre as relacions de parella)’ — Centro Sociocultural Ágora
  • 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón *

Jueves 11 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 17.00 — XXV Encuentro de corales ‘Músicano Nadal’ — Centro Sociocultural Ágora
  • 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón *

Viernes 12 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 15.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salva o Nadal — OMIC
  • 15.15 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (4-5 años) — OMIC
  • 16.05 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (6-7-8 años) — OMIC
  • 16.55 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (9-10 años) — OMIC
  • 17.45 — A Casa dos Xoguetes: Bingode Nadal — OMIC
  • 19.00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita
  • 19.30 — Festival benéfico ‘25 anos de danza’ a favor de la Cocina Económica — Centro Sociocultural Ágora *
  • 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón *
  • 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro*
  • 21.30 — Concierto de Sen Senra — Coliseum *

Sábado 13 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Bingo de Nadal — OMIC
  • 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postais de Nadal (obradoiro) — OMIC
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Adornosde Nadal Sostibles (obradoiro) — OMIC
  • 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portatodode Tetrabrick (obradoiro) — OMIC
  • 13.45 — A Casa dos Xoguetes: Contacontos — OMIC
  • 20.00 — Concierto de David Bisbal — Coliseum *
  • 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro *

Domingo 14 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 11.30 e 13.00 — Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora — Centro Sociocultural Ágora *
  • 19.30 – Actuacións de corais: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuacións de corais: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

Lunes 15 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuacións de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
  • De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Martes 16 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
  • 20.00 – Concerto da Orquestra de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
  • De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Miércoles 17 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 19.00 — Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música — Centro Sociocultural Ágora
  • 19.00 — Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas — Teatro Colón
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportais de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportais de María Pita
  • De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Jueves 18 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 19.00 — Gala benéfica ‘Ecos de Esperanza’ — Centro Sociocultural Ágora
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
  • De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Viernes 19 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 15.00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
  • 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con residuo (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Portacores con residuo (9-10 años) – OMIC
  • 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
  • 20.00 — Ágora Comedia: Álvaro Casares — Centro Sociocultural Ágora *
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Hoy no estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro *
  • De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Sábado 20 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 10.30 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Feáns (i)
  • 11.00 — Talleres de Nadal y visitade Papá Noel — Artesáns y Castro de Elviña (i)
  • 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salva o Nadal — OMIC
  • 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal sostenibles (obradoiro) — OMIC
  • 11.45 – Obradoiro infantil de elaboración de estampas – Castillo de Santo Antón (i)
  • 12.00, 16.00 y 18.30 — El show de Bluey — Coliseum *
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 12.00 Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de Santo AntónCastillo de Santo Antón (i)
  • 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i)
  • 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (obradoiro) — OMIC
  • 12.15 – Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música: ‘Conto de Nadal’, con Paula CarballeiraTeatro Colón
  • 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (obradoiro) — OMIC
  • 13-45 — A Casa dos Xoguetes: La Nariz de Rodolfo — OMIC
  • 17.30 – Representación de la obra teatral ‘Armouse o Belén’ – Soportales de María Pita
  • 19.30 — Festival ‘Por amor á palabra solidariedade’: Concierto de De Ninghures — Centro Sociocultural Ágora
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
  • 20.00 – Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón *
  • 20.30 – Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Hoy no estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro*

Domingo 21 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 12.00Visita guiada al Castro de ElviñaCastro de Elviña (i)
  • 12.15 — Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música da Coruña — Teatro Colón
  • 16.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Pescadores (i)
  • 17.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC A Silva e O Birloque (i)
  • 19.00 — Gran Noite do Folclore — Teatro Colón
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita

Lunes 22 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 10.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Santa Lucía (i)
  • 11.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Sagrada Familia (i)
  • 19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita

Martes 23 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 16.30 e 19.00 – Miprimer festival – Teatro Colón *
  • 19.30 – Actuacións de corais:Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
  • 20.00 – XXXIV Certame de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera
  • 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapassón – Soportales de María Pita
  • 20.30 — Festival de Nadal ICUS — Centro Sociocultural Ágora *

Miércoles 24 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

Viernes 26 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 15.00 – A Casa dos Xoguetes: O Xogo do Agasallo – OMIC
  • 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Ra papamoscas reciclada (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC
  • 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC
  • 18.00 — Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez — Fórum Metropolitano *
  • 20.00 – Folk no Colón: Carlos Núñez.30 aniversario ‘A Irmandade das Estrelas’ – Teatro Colón *

Sábado 27 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salvaro Nadal — OMIC
  • 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postaisde Nadal (obradoiro) — OMIC
  • 12.00 — Visita guiada á Casa MuseoPicasso — Casa Museo Picasso
  • 12.00 — Visita guiada á mostra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i)
  • 12.00 – Visita guiada ao Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón – Castelo de San Antón (i)
  • 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Árbores de Nadal sostibles(obradoiro) — OMIC
  • 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portatodo de Tetrabrick (obradoiro) — OMIC
  • 13.45 — A Casa dos Xoguetes: O Nariz de Rodolfo — OMIC
  • 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Castrillón
  • 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monelos
  • 18.00 — Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras — Fórum Metropolitano *
  • 18.00 y 20.30 – IXGalicia Magic Fest – Teatro Colón *
  • 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Crisálida’, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro*

Domingo 28 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 12.00 – Visita guiada ao Castro de Elviña – Castro de Elviña(i)
  • 16.30 — Festa infantil de Nadal — CC Eirís
  • 17.30 — Festa infantil de Nadal — CC San Diego
  • 18.00 — Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre — Fórum Metropolitano *
  • 18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón *
  • 19.30 – Actuación de Cántigas da Terra – Soportales de María Pita

Lunes 29 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 16.30 — Festa infantil de Nadal — CC Elviña
  • 17.30 — Festa infantil de Nadal — CC Palavea
  • 18.00 — Ciclo de Monicreques: Tita — Fórum Metropolitano *
  • 19.00 y 21.30 – Esfinter 5 – Teatro Colón*

Martes 30 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monte Alto
  • 18.00 — Ciclo de Monicreques: O Apalpador contra o ladrón de xoguetes — Fórum Metropolitano *

Miércoles 31 de diciembre

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

Viernes 2 de enero

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 15.00 – A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Bingo de Nadal – OMIC
  • 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC
  • 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC
  • 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Os Rosales
  • 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Postaisde Reis (9-10 años) – OMIC
  • 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas — Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto
  • 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novoboandanza
  • 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacontos – OMIC
  • De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas aos Reis Magos – Palacio Municipal de María Pita

Sábado 3 de enero

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Bingo de Nadal — OMIC
  • 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (obradoiro) — OMIC
  • 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso
  • 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso (i)
  • 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (obradoiro) — OMIC
  • 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (obradoiro) — OMIC
  • 13.45 — A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos — OMIC
  • 16.30 — Visita dos Reis Magos — CC Os Mallos
  • 17.00 — Visita dos Reis Magos ás asociaciones vecinales — O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens
  • 18.00 y 20.30 – Reinventio – Teatro Colón *
  • 18.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novo Mesoiro

Domingo 4 de enero

  • De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita
  • 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Cidade Vella
  • 17.00 — Visita de los Reyes Magos ás asociacións veciñais — Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío
  • 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC San Pedro de Visma
  • 18.00 – Reinventio – Teatro Colón *

Lunes 5 de enero

*: Require entrada

i: Require inscrición previa

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  2. Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
  3. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  4. El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
  5. La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
  6. El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
  7. El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
  8. Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»

Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario

Morriña Fest 2026 en A Coruña: Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera, primeros conciertos confirmados en cartel

Morriña Fest 2026 en A Coruña: Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera, primeros conciertos confirmados en cartel

La estación de buses de A Coruña, vacía y sin servicios mínimos en la tercera jornada de huelga

La estación de buses de A Coruña, vacía y sin servicios mínimos en la tercera jornada de huelga

La agenda de la Navidad en A Coruña

La agenda de la Navidad en A Coruña

Un plan vivo para una ciudad mejor: el Plan de Barrios 2025-2027 continúa avanzando en A Coruña

Un plan vivo para una ciudad mejor: el Plan de Barrios 2025-2027 continúa avanzando en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 15 de diciembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 15 de diciembre

Marcos de Blas, joven investigador contra el cáncer en A Coruña: «Mi padre lo tuvo y eso me motiva un montón para ayudar»

Marcos de Blas, joven investigador contra el cáncer en A Coruña: «Mi padre lo tuvo y eso me motiva un montón para ayudar»

Así viene el tiempo en A Coruña en la cuenta atrás para la Navidad

Así viene el tiempo en A Coruña en la cuenta atrás para la Navidad
Tracking Pixel Contents