La agenda de la Navidad en A Coruña

Tras el encendido de las luces por parte de Bebeto, A Coruña tiene una completa agenda de actividades durante la Navidad. En la plaza de María Pita está instalado un mercado que abrirá cada día a las 11.00 horas y cuenta con puestos de comida, bebida y artesanía, además de espacios con productos de cercanía, complementos, decoración navideña y artículos de regalo. La decoración incluye abetos, guirnaldas y elementos tradicionales que acompañan la animación prevista a lo largo de toda la jornada. A las 15.00 horas cerrará el mercado cada día para volver a abrir a las 17.00 hasta las 22.00 horas. Estará en la plaza hasta el 2 de enero.

El Ayuntamiento impulsará además una iniciativa solidaria que pone a disposición de entidades sociales de la ciudad un puesto propio dentro del mercado. Las asociaciones venderán bolas de Navidad diseñadas por diferentes colectivos y toda la recaudación irá destinada a su actividad social. La alcaldesa anima a la ciudadanía a comprar estas piezas porque “cada bola ayudará a las entidades que acompañan a quienes más lo necesitan”. Cada bola de navidad tendrá un precio de 10 euros.

La programación cultural reúne más de 300 actividades entre finales de noviembre y el 5 de enero. Los museos ofrecerán también propuestas especiales, talleres infantiles, cuentacuentos, visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos, espectáculos de teatro y música, así como animación permanente en María Pita. La tradicional cabalgata de los Reyes Magos será el 5 de enero. Los centros cívicos organizarán talleres y funciones para acercar la Navidad a los barrios.

Esta es la programación completa de las navidades:

Lunes 8 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 20.00 — Poetas Di(n)versos: María Negroni e Noelia Gómez — Centro Sociocultural Ágora

Martes 9 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 17.00 — Os Bolechas. A muller orquestra — Centro Sociocultural Ágora

Miércoles 10 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

— Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso 20.00 — Obra teatral ‘As formas do amor (Risas e reflexións sobre as relacions de parella)’ — Centro Sociocultural Ágora

— Obra teatral ‘As formas do amor (Risas e reflexións sobre as relacions de parella)’ — Centro Sociocultural Ágora 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón *

Jueves 11 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 17.00 — XXV Encuentro de corales ‘Músicano Nadal’ — Centro Sociocultural Ágora

— XXV Encuentro de corales ‘Músicano Nadal’ — Centro Sociocultural Ágora 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón *

Viernes 12 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 15.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salva o Nadal — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salva o Nadal — OMIC 15.15 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (4-5 años) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (4-5 años) — OMIC 16.05 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (6-7-8 años) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (6-7-8 años) — OMIC 16.55 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (9-10 años) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal Sostenibles (9-10 años) — OMIC 17.45 — A Casa dos Xoguetes: Bingode Nadal — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Bingode Nadal — OMIC 19.00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita

– Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita 19.30 — Festival benéfico ‘25 anos de danza’ a favor de la Cocina Económica — Centro Sociocultural Ágora *

— Festival benéfico ‘25 anos de danza’ a favor de la Cocina Económica — Centro Sociocultural Ágora * 20.00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón *

– Slava’s Snowshow – Teatro Colón * 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro*

– Ciclo Principal de Outono: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro* 21.30 — Concierto de Sen Senra — Coliseum *

Sábado 13 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Bingo de Nadal — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Bingo de Nadal — OMIC 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postais de Nadal (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Postais de Nadal (obradoiro) — OMIC 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

— Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Adornosde Nadal Sostibles (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Adornosde Nadal Sostibles (obradoiro) — OMIC 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portatodode Tetrabrick (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Portatodode Tetrabrick (obradoiro) — OMIC 13.45 — A Casa dos Xoguetes: Contacontos — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Contacontos — OMIC 20.00 — Concierto de David Bisbal — Coliseum *

— Concierto de David Bisbal — Coliseum * 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro *

Domingo 14 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 11.30 e 13.00 — Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora — Centro Sociocultural Ágora *

— Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora — Centro Sociocultural Ágora * 19.30 – Actuacións de corais: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita

– Actuacións de corais: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita 20.30 – Actuacións de corais: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

Lunes 15 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 19.30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita 20.30 – Actuacións de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

– Actuacións de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Martes 16 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita 20.00 – Concerto da Orquestra de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro

– Concerto da Orquestra de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Miércoles 17 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 19.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

— Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso 19.00 — Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música — Centro Sociocultural Ágora

— Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música — Centro Sociocultural Ágora 19.00 — Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas — Teatro Colón

— Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas — Teatro Colón 19.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportais de María Pita

– Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportais de María Pita 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportais de María Pita

– Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportais de María Pita De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Jueves 18 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 19.00 — Gala benéfica ‘Ecos de Esperanza’ — Centro Sociocultural Ágora

— Gala benéfica ‘Ecos de Esperanza’ — Centro Sociocultural Ágora 19.30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita 20.30 – Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Polifónico Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Viernes 19 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 15.00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con residuo (4-5 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con residuo (4-5 años) – OMIC 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (6-7-8 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (6-7-8 años) – OMIC 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Portacores con residuo (9-10 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Portacores con residuo (9-10 años) – OMIC 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC 20.00 — Ágora Comedia: Álvaro Casares — Centro Sociocultural Ágora *

— Ágora Comedia: Álvaro Casares — Centro Sociocultural Ágora * 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Hoy no estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro *

– Ciclo Principal de Outono: ‘Hoy no estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro * De 16.30 a 20.30 - Talleres de Navidad en la Casa del Agua

Sábado 20 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 10.30 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Feáns (i)

— Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Feáns (i) 11.00 — Talleres de Nadal y visitade Papá Noel — Artesáns y Castro de Elviña (i)

— Talleres de Nadal y visitade Papá Noel — Artesáns y Castro de Elviña (i) 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salva o Nadal — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salva o Nadal — OMIC 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal sostenibles (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Adornos de Nadal sostenibles (obradoiro) — OMIC 11.45 – Obradoiro infantil de elaboración de estampas – Castillo de Santo Antón (i)

– Obradoiro infantil de elaboración de estampas – Castillo de Santo Antón (i) 12.00, 16.00 y 18.30 — El show de Bluey — Coliseum *

— El show de Bluey — Coliseum * 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

— Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso 12.00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de Santo Antón – Castillo de Santo Antón (i)

– Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de Santo Antón – Castillo de Santo Antón (i) 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i)

— Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i) 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (obradoiro) — OMIC 12.15 – Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música: ‘Conto de Nadal’, con Paula Carballeira – Teatro Colón

– Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música: ‘Conto de Nadal’, con – Teatro Colón 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (obradoiro) — OMIC 13-45 — A Casa dos Xoguetes: La Nariz de Rodolfo — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: La Nariz de Rodolfo — OMIC 17.30 – Representación de la obra teatral ‘Armouse o Belén’ – Soportales de María Pita

– Representación de la obra teatral ‘Armouse o Belén’ – Soportales de María Pita 19.30 — Festival ‘Por amor á palabra solidariedade’: Concierto de De Ninghures — Centro Sociocultural Ágora

— Festival ‘Por amor á palabra solidariedade’: Concierto de De Ninghures — Centro Sociocultural Ágora 19.30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita 20.00 – Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón *

– Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón * 20.30 – Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Hoy no estrenamos’ – Teatro Rosalía de Castro*

Domingo 21 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 12.00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (i)

– Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (i) 12.15 — Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música da Coruña — Teatro Colón

— Concierto de Nadal de la Banda Municipal de Música da Coruña — Teatro Colón 16.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Pescadores (i)

— Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Pescadores (i) 17.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC A Silva e O Birloque (i)

— Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC A Silva e O Birloque (i) 19.00 — Gran Noite do Folclore — Teatro Colón

— Gran Noite do Folclore — Teatro Colón 19.30 – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita 20.30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita

Lunes 22 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 10.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Santa Lucía (i)

— Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Santa Lucía (i) 11.00 — Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Sagrada Familia (i)

— Talleres de Nadal y visita de Papá Noel — CC Sagrada Familia (i) 19.30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita

Martes 23 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 16.30 e 19.00 – Miprimer festival – Teatro Colón *

– Miprimer festival – Teatro Colón * 19.30 – Actuacións de corais:Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

– Actuacións de corais:Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita 20.00 – XXXIV Certame de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera

– XXXIV Certame de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera 20.30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapassón – Soportales de María Pita

– Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapassón – Soportales de María Pita 20.30 — Festival de Nadal ICUS — Centro Sociocultural Ágora *

Miércoles 24 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

Viernes 26 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 15.00 – A Casa dos Xoguetes: O Xogo do Agasallo – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: O Xogo do Agasallo – OMIC 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Ra papamoscas reciclada (4-5 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Ra papamoscas reciclada (4-5 años) – OMIC 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC 18.00 — Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez — Fórum Metropolitano *

— Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez — Fórum Metropolitano * 20.00 – Folk no Colón: Carlos Núñez.30 aniversario ‘A Irmandade das Estrelas’ – Teatro Colón *

Sábado 27 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salvaro Nadal — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Salvaro Nadal — OMIC 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postaisde Nadal (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Postaisde Nadal (obradoiro) — OMIC 12.00 — Visita guiada á Casa MuseoPicasso — Casa Museo Picasso

— Visita guiada á Casa MuseoPicasso — Casa Museo Picasso 12.00 — Visita guiada á mostra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i)

— Visita guiada á mostra ‘Xavier.Momentos naturais’, do artista Xavier Vilató - Quiosco Alfonso (i) 12.00 – Visita guiada ao Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón – Castelo de San Antón (i)

– Visita guiada ao Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón – Castelo de San Antón (i) 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Árbores de Nadal sostibles(obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Árbores de Nadal sostibles(obradoiro) — OMIC 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portatodo de Tetrabrick (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Portatodo de Tetrabrick (obradoiro) — OMIC 13.45 — A Casa dos Xoguetes: O Nariz de Rodolfo — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: O Nariz de Rodolfo — OMIC 16.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Castrillón

— Fiesta infantil de Nadal — CC Castrillón 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monelos

— Fiesta infantil de Nadal — CC Monelos 18.00 — Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras — Fórum Metropolitano *

— Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras — Fórum Metropolitano * 18.00 y 20.30 – IXGalicia Magic Fest – Teatro Colón *

– IXGalicia Magic Fest – Teatro Colón * 20.30 – Ciclo Principal de Outono: ‘Crisálida’, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro*

Domingo 28 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 12.00 – Visita guiada ao Castro de Elviña – Castro de Elviña(i)

– Visita guiada ao Castro de Elviña – Castro de Elviña(i) 16.30 — Festa infantil de Nadal — CC Eirís

— Festa infantil de Nadal — CC Eirís 17.30 — Festa infantil de Nadal — CC San Diego

— Festa infantil de Nadal — CC San Diego 18.00 — Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre — Fórum Metropolitano *

— Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre — Fórum Metropolitano * 18.00 y 20.30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón *

– IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón * 19.30 – Actuación de Cántigas da Terra – Soportales de María Pita

Lunes 29 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 16.30 — Festa infantil de Nadal — CC Elviña

— Festa infantil de Nadal — CC Elviña 17.30 — Festa infantil de Nadal — CC Palavea

— Festa infantil de Nadal — CC Palavea 18.00 — Ciclo de Monicreques: Tita — Fórum Metropolitano *

— Ciclo de Monicreques: Tita — Fórum Metropolitano * 19.00 y 21.30 – Esfinter 5 – Teatro Colón*

Martes 30 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 17.30 — Fiesta infantil de Nadal — CC Monte Alto

— Fiesta infantil de Nadal — CC Monte Alto 18.00 — Ciclo de Monicreques: O Apalpador contra o ladrón de xoguetes — Fórum Metropolitano *

Miércoles 31 de diciembre

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

Viernes 2 de enero

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 15.00 – A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Bingo de Nadal – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Scape Room: Bingo de Nadal – OMIC 15.15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC 16.05 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Os Rosales

— Visita de los Reyes Magos — CC Os Rosales 16.55 – A Casa dos Xoguetes: Postaisde Reis (9-10 años) – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Postaisde Reis (9-10 años) – OMIC 17.00 — Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas — Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto

— Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas — Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novoboandanza

— Visita de los Reyes Magos — CC Novoboandanza 17.45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacontos – OMIC

– A Casa dos Xoguetes: Cuentacontos – OMIC De 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 – Visitas aos Reis Magos – Palacio Municipal de María Pita

Sábado 3 de enero

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 11.00 — A Casa dos Xoguetes: Bingo de Nadal — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Bingo de Nadal — OMIC 11.15 — A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (obradoiro) — OMIC 12.00 — Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso

— Visita guiada a la Casa Museo Picasso — Casa Museo Picasso 12.00 — Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso (i)

— Visita guiada a la muestra ‘Xavier.Momentos naturais’, del artista Xavier Vilató — Quiosco Alfonso (i) 12.05 — A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (obradoiro) — OMIC 12.55 — A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (obradoiro) — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Portacolores con residuo (obradoiro) — OMIC 13.45 — A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos — OMIC

— A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos — OMIC 16.30 — Visita dos Reis Magos — CC Os Mallos

— Visita dos Reis Magos — CC Os Mallos 17.00 — Visita dos Reis Magos ás asociaciones vecinales — O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens

— Visita dos Reis Magos ás asociaciones vecinales — O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens 18.00 y 20.30 – Reinventio – Teatro Colón *

– Reinventio – Teatro Colón * 18.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Novo Mesoiro

Domingo 4 de enero

De 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 – Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita

– Mercado de Nadal de María Pita – Praza de María Pita 16.30 — Visita de los Reyes Magos — CC Cidade Vella

— Visita de los Reyes Magos — CC Cidade Vella 17.00 — Visita de los Reyes Magos ás asociacións veciñais — Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío

— Visita de los Reyes Magos ás asociacións veciñais — Nostián, Barrio de las Flores y Mesoiro y Vío 17.30 — Visita de los Reyes Magos — CC San Pedro de Visma

— Visita de los Reyes Magos — CC San Pedro de Visma 18.00 – Reinventio – Teatro Colón *

Lunes 5 de enero

17.00 – Cabalgata de Reyes. Ya conocemos el recorrido de los Magos de Oriente y el horario del desfile de carrozas. Consulta aquí toda la información sobre la Cabalgata de Reyes A Coruña 2026.

*: Require entrada

i: Require inscrición previa