‘Ahora vamos andando al cole’, cruzada escolar por la seguridad
Niñas y niños de 14 colegios coruñeses fueron los protagonistas de la nueva edición del concurso escolar Ahora vamos andando al cole, una iniciativa impulsada por la asociación STOP Accidentes con el apoyo del Concello, que busca implicar el alumnado en la promoción de medidas orientadas a la seguridad vial y la movilidad sostenible en el paisaje urbano. El palacio de María Pita fue escenario, este lunes, del acto de entrega de los premios correspondientes al certamen de este año, acto a lo que asistieron las 36 niñas y niños finalistas, de los centros Concepción Arenal, Manuel Murguía, Sagrada Familia, San Pedro de Visma, José Cornide Saavedra, Anxo da Garda, Escravas do Sagrado Corazón, Prácticas, María Barbeito e Cerviño, Juan Fernández Latorre, Fogar de Santa Margarida, Sal Lence, Santo Domingo e Liceo La Paz.
