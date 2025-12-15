Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez, nuevo Jefe del Estado Mayor del cuartel del Mando de Apoyo a la Maniobra de A Coruña

El nuevo Jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, el coronel Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez, tomó posesión de su nuevo cargo este lunes, en un acto celebrado en el salón del trono del Palacio de Capitanía General de A Coruña.

El acto estuvo presidido por el general de división Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, y contó con la asistencia de autoridades militares de A Coruña y los jefes de unidades, centros y organismos ubicados en la provincia. Nacido en Madrid el 4 de febrero de 1972, el coronel finalizó sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza en 1998, como teniente de Infantería. Su primer destino como teniente fue el Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión. Posteriormente, como capitán, ejercióel mando de Compañías Mecanizadas y de Mando y Apoyo Mecanizadas.

Sus destinos más destacados han sido en el empleo de comandante. Tras realizar el curso de Estado Mayor ocupó destinos en División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, y en el Cuartel General de la Comandancia General de Melilla. Entre otras ocupaciones, estuvo destinado en el Gabinete Técnico de la ministra de Defensa como consejero técnico, y ha participado en Operaciones en el Exterior en Kósovo, en Bosnia Herzegovina, Afganistán, así como en la Operación Inherent Resolve, en Iraq.