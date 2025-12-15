Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un tendedero
También acudieron a un domicilio donde un menor no podía salir de un cuarto de baño
Los Bomberos de A Coruña atendieron este domingo dos avisos por personas encerradas en diferentes estancias en dos domicilios de la ciudad, uno en la ronda de Outeiro y otro en la calle Abogacía.
La primera intervención tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas cuando fueron requeridos para acudir a un piso de la ronda de Outeiro para "la apertura de la puerta de un cuarto de baño en cuyo interior había un menor". Al no ser capaces los padres de abrir, avisaron a los bomberos, aunque a la llegada los efectivos de emergencias los progenitores ha habían conseguido abrir la puerta del baño, por lo que ya no fue necesaria la intervención de los bomberos.
El segundo aviso, en un domicilio de la calle Abogacía, les llegó a los bomberos minutos antes de las 23.30 horas. Según relatan los servicios de emergencias, acudieron para la "apertura de vivienda a petición de policía nacional por una persona encerrada en el tendedero sin posibilidad de salir".
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»