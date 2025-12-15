Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un tendedero

También acudieron a un domicilio donde un menor no podía salir de un cuarto de baño

Sandra Abad

Los Bomberos de A Coruña atendieron este domingo dos avisos por personas encerradas en diferentes estancias en dos domicilios de la ciudad, uno en la ronda de Outeiro y otro en la calle Abogacía.

La primera intervención tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas cuando fueron requeridos para acudir a un piso de la ronda de Outeiro para "la apertura de la puerta de un cuarto de baño en cuyo interior había un menor". Al no ser capaces los padres de abrir, avisaron a los bomberos, aunque a la llegada los efectivos de emergencias los progenitores ha habían conseguido abrir la puerta del baño, por lo que ya no fue necesaria la intervención de los bomberos.

El segundo aviso, en un domicilio de la calle Abogacía, les llegó a los bomberos minutos antes de las 23.30 horas. Según relatan los servicios de emergencias, acudieron para la "apertura de vivienda a petición de policía nacional por una persona encerrada en el tendedero sin posibilidad de salir".

TEMAS

