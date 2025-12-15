Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario

La Cabalgata de Reyes de A Coruña de estas Navidades saldrá a las 18.00 horas del martes 5 de enero de la calle Revolución Francesa, entre el parque de Vioño y la avenida de Arteixo, según desveló este lunes el Ayuntamiento. Sus Majestades y su comitiva pasarán después por Igualdade y por la ronda de Outeiro en dirección a la avenida de Alfonso Molina. Tras cruzarla, las carrozas irán a Alcalde Pérez Ardá, FErnández Latorre y Cuatro Caminos.

Luego, la Cabalgata pasará por A Palloza y discurrirá en paralelo al puerto por Primo de Rivera y Linares Rivas hasta llegar a los Cantones y la Marina. Los Reyes Magos acabarán su paseo por la ciudad, como es tradicional, en la plaza de María Pita.

Se instalará un punto de acceso accesible en la calle Alcalde Pérez Ardá, junto al Corte Inglés, y otro junto a la Autoridad Portuaria, en la Marina. También habrá dos puntos sin ruido, atendidos por personal de organización de la cabalgata: uno en el Hotel Avenida, en el número 99 de la ronda de Outeiro, y otro en el Teatro Colón, entre los Cantones y la Marina.