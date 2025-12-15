El compositor Fernando Vázquez dona al Concello sus obras sobre A Coruña

A Coruña es uno de los temas fundamentales de la obra del compositor gallego Fernando Vázquez Arias, que acaba de ceder al Ayuntamiento la propiedad de las partituras de varias de sus obras. Algunas de ellas recorren enclaves de la ciudad como el Obelisco, la Torre, el Orzán u O Parrote. «Considero A Coruña mi ciudad adoptiva. Es donde desarrollé una parte muy importante de mi carrera. Por eso quería tener este gesto con la alcaldesa y con el Concello.

Muchas de estas piezas están aún sin interpretar, y ahora están totalmente disponibles para que se haga algo bonito con ellas», apuntó Arias, que ayer hizo entrega de sus obras a la alcaldesa, Inés Rey, en María Pita. La regidora definió al compositor como «una de las figuras clave en la escena de la música clásica gallega de las últimas décadas». «Estamos muy honrados por recibir este regalo», señaló.