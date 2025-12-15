Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El detenido por matar a un hombre en el parque de Santa Margarita en A Coruña pasa a disposición judicial

Es sospechoso de la muerte por apuñalamiento de un joven

Pase a disposición judicial del detenido por el homicidio de Santa Margarita

Pase a disposición judicial del detenido por el homicidio de Santa Margarita / Cabalar / EFE

RAC

A Coruña

El hombre detenido como supuesto autor de la muerte de otro varón en A Coruña, al recibir una puñalada en el parque de Santa Margarita, pasó esta tarde a disposición judicial, según ha informado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Suceso

El hombre detenido en la noche del sábado como sospechoso de la muerte por apuñalamiento de un joven en el parque de Santa Margarita había recibido previamente de este un botellazo en la cabeza en el transcurso de una pelea entre ambos, según informan fuentes conocedoras del caso. La respuesta al golpe fue el ataque mortal con una navaja con la que le causó varios cortes, uno de los cuales le alcanzó en una pierna y le causó una herida mortal. Aunque el agredido fue capaz de llamar por teléfono para solicitar una ambulancia, cuando el equipo sanitario llegó, ya había fallecido.

Investigación policial por el homicidio de un joven en Santa Margarita

Investigación policial por el homicidio de un joven en Santa Margarita

Ver galería

Investigación policial por el homicidio de un joven en Santa Margarita /

El agresor salió corriendo del parque y fue buscado inicialmente por la policía en la zona de Cuatro Caminos, ya que en los últimos días solía pasar la noche en el entorno de la iglesia de San Pedro de Mezonzo e incluso había causado incidentes allí al dirigirse de forma ofensiva a mujeres que se encontraba a su paso. Finalmente fue localizado en la calle Sagrada Familia, donde fue detenido por agentes de la Policía Local, que fueron los primeros en llegar a Santa Margarita y luego en perseguir al sospechoso, según informó la Asociación Profesional de la Policía Local de A Coruña, que entregó al individuo al Cuerpo Nacional de Policía en el cuartel de Lonzas, donde permanecía hasta esta tarde.

Según los datos disponibles, se trata de una persona nacida en 1979 en Cuba, aunque posee nacionalidad nigeriana y su familia es originaria de ese país. El fallecido es también de origen extranjero.

