La estación de buses de A Coruña, vacía y sin servicios mínimos en la tercera jornada de huelga

Buses parados, policías controlando los accesos, andenes casi vacíos salvo por algunos pasajeros esperando por viajes que no se producen. La estación de bus de A Coruña vivió un paro total este lunes en la tercera jornada de huelga de los buses interurbanos, en la que, al igual que en las anteriores, los días 5 y 12 de diciembre, no se cumplieron los servicios mínimos. De acuerdo con algunas fuentes conocedoras, a la altura del mediodía no había salido ningún vehículo de la estación coruñesa, aunque otras fuentes apuntan a que llegó a salir a primera hora. La próxima jornada de paro, convocada por Comisiones Obreras, UGT y CIG para pedir un nuevo convenio con mejores condiciones, será este viernes día 19, y la reunión prevista con la patronal, el miércoles 17, probablemente no conseguirá desconvocarla.

El responsable de Transportes de CIG, Ernesto López, no ve "mucha voluntad" por parte de las empresas de detener el paro del viernes, pues si así fuera, señala, podrían haber convocado la reunión con más "margen". Por el momento, la patronal no ha trasladado a los sindicatos, que reclaman mejoras salariales y de conciliación, la propuesta que llevará a la reunión del miércoles. "Lo veo con cierto pesimismo", insiste López, que añade que la huelga está teniendo un gran seguimiento: "las estaciones están paradas, el transporte regular no se mueve, el de colegios va por parroquias, pero transcurre todo con cierta normalidad".

También ve un "seguimiento total" el responsable del sector de Carreteras de UGT, aunque indica que se cumplieron algunos de los servicios mínimos escolares. No cree que vaya a dar tiempo a desconvocar el paro del viernes, y señala que "no sabemos lo que van a traer" y que después de la reunión habría que explicar los avances a los trabajadores. "No hay manera, la sensación es que es casi un paripé de cara a la Xunta", indica, pero apuesta por la negociación para evitar la huelga indefinida que plantean los sindicatos para después de Navidades y que podría empezar el día 8. "Creo que todas las partes lo deberíamos intentar evitar", insiste.

El secretario xeral de la federación de servicios á ciudadanía de CCOO A Coruña, Jorge García, sí ve una posibilidad de desconvocar el paro del día 19, pero si lo que presenta la patronal es "una cosa atractiva y las centrales sindicales están de acuerdo". El seguimiento de esta jornada, indica, el seguimiento es "prácticamente del 100%.