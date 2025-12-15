El Hospital Modelo de A Coruña estrenará en 2026 una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria

HM Hospitales pondrá en marcha en los próximos meses un nuevo bloque de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) con área quirúrgica y de hospitalización en el Hospital HM Modelo de A Coruña. Según explican en una nota de prensa, se trata de "una inversión estratégica que supone un paso más en el compromiso del grupo con Galicia, donde opera desde hace casi doce años".

La compañía defiende que el reciente traslado de la inmensa mayoría de las consultas externas al nuevo Policlínico HM Ronda de Nelle ha permitido abordar este proyecto que ocupará una planta completa del hospital coruñés.

“Esta iniciativa nos hace especial ilusión, pues se trata de una apuesta de futuro que sitúa de nuevo al Hospital HM Modelo en un lugar de referencia en el panorama sanitario de esta comunidad”, ha subrayado la directora médica de HM Hospitales en A Coruña, la Dra. Paula Martínez Espada, quien ha destacado además, que “todo el planteamiento se ha hecho de la mano del equipo médico, atendiendo a sus necesidades y requerimientos, con el objetivo de conseguir la mejor Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria”.

El bloque quirúrgico contará con luz natural al estar situado en torno al patio central acristalado que estructura las plantas de la parte más moderna del Hospital HM Modelo. Ocupará una superficie de más de 855 metros cuadrados, en los que se distribuirán una sala de reanimación, 3 quirófanos, 1 sala híbrida (quirófano y hemodinámica) y 9 habitaciones completas con baño y telemetría, además de las dependencias de apoyo necesarias.

Esta iniciativa supondrá la ampliación de la oferta asistencial del centro, al sumar cuatro nuevos quirófanos a los once actuales, que quedarán reservados para aquellas cirugías mayores que requieran ingreso hospitalario.

En cuanto a las especialidades médicas que podrán beneficiarse de las nuevas instalaciones, destacan dermatología, anestesia y reanimación, angiología vascular, hemodinámica, cirugía general y digestiva, cirugía maxilofacial, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y reparadora, cirugía estética, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, urología y anatomía patológica.