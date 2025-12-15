¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 15 de diciembre
Consulta la programación cultural y de ocio: conciertos, proyecciones, espectáculos, conferencias... Busca aquí tu plan
Documental de Morreu o demo, en Galgo Azul
18.30 horas | Proyección de Morreu o demo, acabouse a peseta, un documental creado por la Asociación Morreu o demo. La entrada es gratuita.
Galgo Azul | Gramela, 16
Charla sobre patrimonio moderno gallego
19.00 horas | Una veintena de estudiantes y profesores de arquitectura conversarán sobre el patrimonio moderno gallego. Organizan el Colegio de Arquitectos y la Escuela de Arquitectura.
Colegio de arquitectos | Federico Tapia, 64
Carlos Aymerich habla del libro de Ilian Pappé
19.00 horas | El traductor de Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina charla sobre esta obra en una cita organizada por la Asociación de Vecinos Oza, Os Castros y A Gaiteira.
Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1
Gala de Navidad de los Amigos del Acordeón
19.00 horas | La Asociación Amigos do Acordeón de A Coruña celebra su Gala de Navidad, un encuentro que une música y solidaridad. Se pueden llevar alimentos para donar.
Afundación | Cantón Grande, 8
Suso de Toro presenta ‘Terra de sacrificio’
19.30 horas | El escritor participa en el ciclo de literatura Compaxinadas. Hablará sobre su libro con Javier Pintor. La entrada es libre.
Fundación Luis Seoane | San Francisco, 27
Celestino Pérez presenta ‘Supermercados Carmiña’
20.00 horas | El escritor y profesor Celestino Pérez Arcay presenta su nueva novela titulada Supermercados Carmiña. El autor estará acompañado por Antón Amil.
Asociación Alexandre Bóveda | San Andrés, 36, 1º
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»