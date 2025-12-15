¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 15 de diciembre

Documental de Morreu o demo, en Galgo Azul

18.30 horas | Proyección de Morreu o demo, acabouse a peseta, un documental creado por la Asociación Morreu o demo. La entrada es gratuita.

Galgo Azul | Gramela, 16

Charla sobre patrimonio moderno gallego

19.00 horas | Una veintena de estudiantes y profesores de arquitectura conversarán sobre el patrimonio moderno gallego. Organizan el Colegio de Arquitectos y la Escuela de Arquitectura.

Colegio de arquitectos | Federico Tapia, 64

Carlos Aymerich habla del libro de Ilian Pappé

19.00 horas | El traductor de Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina charla sobre esta obra en una cita organizada por la Asociación de Vecinos Oza, Os Castros y A Gaiteira.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

Gala de Navidad de los Amigos del Acordeón

19.00 horas | La Asociación Amigos do Acordeón de A Coruña celebra su Gala de Navidad, un encuentro que une música y solidaridad. Se pueden llevar alimentos para donar.

Afundación | Cantón Grande, 8

Suso de Toro presenta ‘Terra de sacrificio’

19.30 horas | El escritor participa en el ciclo de literatura Compaxinadas. Hablará sobre su libro con Javier Pintor. La entrada es libre.

Fundación Luis Seoane | San Francisco, 27

Celestino Pérez presenta ‘Supermercados Carmiña’

20.00 horas | El escritor y profesor Celestino Pérez Arcay presenta su nueva novela titulada Supermercados Carmiña. El autor estará acompañado por Antón Amil.

Asociación Alexandre Bóveda | San Andrés, 36, 1º