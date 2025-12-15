'Innato', la nueva serie de Netflix que tiene dos mentes de A Coruña detrás

Innato, la nueva serie que estrenará Netflix el 23 de diciembre, es la historia de una familia rota por una tragedia común. Una psicóloga, que interpreta Elena Anaya, que carga con la mochila de ser la hija de un asesino múltiple, cuyo rostro es el de Imanol Arias. Un thriller que, de alguna manera, nació y maduró en A Coruña, ya que está escrita por los guionistas Enrique Lojo y Fran Carballal. Este último explica que la idea surgió cuando trabajaba con la productora Plano a Plano en una mini serie «que no llegó muy lejos» —apunta— sobre «la historia real de un asesino múltiple que ocurrió en Galicia». Al documentarse y comprobar que el hombre tenía una hija pequeña que se enteró de lo ocurrido por la televisión, reflexionó sobre esa «vida truncada».

Esa fue la primera chispa de Innato. Y pronto se sumó Lojo para dar forma al guion de manera conjunta. Los primeros borradores son de 2021. «Este proyecto nació hace años. Fue un proceso bastante largo. Hubo varias etapas en las que parecía que salía. Escribíamos y luego se paralizaba la financiación. A veces sucede que cuando definitivamente te dan luz verde, no te lo acabas de creer. Esta serie estuvo un tiempo en un cajón madurando y finalmente ha cobrado forma. Estamos muy orgullosos», expone Enrique Lojo, para quien el éxito «no es que la gente vea el proyecto sino tener libertad y que lo que tenías en mente se haya plasmado».

Carballal reconoce que esta serie tomó «el camino más largo», porque «no es un original de una sola cadena» sino que cuenta con muchas patas que han permitido que hoy sea una realidad: está producida por Plano a Plano Bilbao y Dynamic Television, con Netflix como principal impulsora. Contó además con los incentivos fiscales del País Vasco, ya que se rodó en Vitoria.

Esa, sin embargo, no era la imagen inicial de los guionistas coruñeses, que pensaron mucho en su casa a la hora de desarrollar esta idea. «Tanto a Fran como a mí nos hubiese encantado haberla rodado en Galicia. Si me apuras, en A Coruña. Es el imaginario que teníamos en mente. Una ciudad del norte, un entorno urbano pero con el rural muy próximo, el mar, el frío... Todo estaba en la serie», desvela Lojo, que asume que «la producción a veces no depende de lo que uno quiera». Así, tuvieron que «reescribir» parte del guion para poder rodar «en otro territorio, en Vitoria». «El paisaje encaja como un guante. Pero la razón principal es que había incentivos fiscales que en una producción como esta eran esenciales. Había que rodar en un sitio que tuviese esa facilidad y Galicia no es ese sitio», lamenta, y asegura que en el País Vasco estuvieron «súper a gusto».

A punto de estrenarse, Innato tiene un elenco que funciona como una invitación ineludible: además de Elena Anaya e Imanol Arias están Emma Suárez, Roberto Álamo o Aura Garrido. «Es el elenco más estelar con el que he trabajado. Fue un milagro. No siempre ocurre así. Es un lujo», apunta Fran Carballal, quien estuvo nominado a los Premios Goya de 2023 por el cortometraje La Entrega.

Los dos guionistas avanzan que el espectador se va a encontrar a partir del día 23 con «un thriller psicológico que esconde un drama familiar» que no va a dejar indiferente a nadie. Una historia que habla « de lo heredado y lo aprendido, de las segundas oportunidades».