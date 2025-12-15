Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga de buses interurbanos en A CoruñaObjetivos del Dépor en el mercado de inviernoLos 2.000 panetones de Mirtha, repostera en ArteixoMorriña Fest A Coruña 2026: primeros conciertos confirmados
Jesús García, Premio Editorial de Fotografía Documental Galega

El premio, que reconoce su trabajo 'Os días que foron', está financiado por la Fundación MOP

Una de las imágenes reconocidas en el trabajo

Una de las imágenes reconocidas en el trabajo / Jesús García

RAC

A Coruña

El jurado del V Premio Editorial de Fotografía Documental Gallega, formado por Nerea Fernández (PHotoESPAÑA), Tono Arias (Dispara), Xosé Lois Gutiérrez Faílde (Alauda Negra) y Cibrán Rico y Suso Vázquez (Fabulatorio), decidió por unanimidad otorgar el premio al proyecto Os días que foron, 2014–2018, del fotógrafo, videógrafo y diseñador Jesús García.

El trabajo a modo de diario íntimo, el nacimiento de Espacio Matrioska, una comunidad improvisada de jóvenes recién titulados en Bellas Artes que se instalaron en la localidad ourensana de Os Blancos para vivir, crear y entender la práctica artística desde un lugar alejado del ruido, recuperando espacios vacíos y redefiniendo su vínculo con el territorio. El premio, impulsado por la Asociación Recreativo Cultural Acolá, está íntegramente financiado por la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP).

