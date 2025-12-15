Jesús García, Premio Editorial de Fotografía Documental Galega
El premio, que reconoce su trabajo 'Os días que foron', está financiado por la Fundación MOP
El jurado del V Premio Editorial de Fotografía Documental Gallega, formado por Nerea Fernández (PHotoESPAÑA), Tono Arias (Dispara), Xosé Lois Gutiérrez Faílde (Alauda Negra) y Cibrán Rico y Suso Vázquez (Fabulatorio), decidió por unanimidad otorgar el premio al proyecto Os días que foron, 2014–2018, del fotógrafo, videógrafo y diseñador Jesús García.
El trabajo a modo de diario íntimo, el nacimiento de Espacio Matrioska, una comunidad improvisada de jóvenes recién titulados en Bellas Artes que se instalaron en la localidad ourensana de Os Blancos para vivir, crear y entender la práctica artística desde un lugar alejado del ruido, recuperando espacios vacíos y redefiniendo su vínculo con el territorio. El premio, impulsado por la Asociación Recreativo Cultural Acolá, está íntegramente financiado por la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP).
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»