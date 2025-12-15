Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morriña Fest 2026 en A Coruña: Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera, primeros conciertos confirmados en cartel

Consulta las fechas y cuándo salen a la venta las entradas para uno de los festivales más esperados del verano coruñés

Concierto de Myke Towers, en el Coliseum de A Coruña.

Concierto de Myke Towers, en el Coliseum de A Coruña. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Sandra Abad

El Morriña Fest 2026 contará con conciertos de Myke Towers, Juanes, Hard GZ y Belén Aguilera. Son los primeros artistas confirmados en el cartel de este festival, que volverá acelebrarse en el puerto de A Coruña en 2026. Las fechas: los días 24 y 25 de julio.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, confirmó esta mañana estos conciertos como los primeros reclamos de un cartel al que se irán sumando más nombres de artistas y grupos en próximas fechas.

Las entradas para el festival Morriña Fest saldrán a la venta este martes 16 de diciembre a partir de las 12.00 horas en la página web oficial del festival.

Inés Rey ha subrayado hoy que Morriña Fest se consolida como "una de las citas más importantes del calendario estival gallego y también en el conjunto del noroeste de España". También ha destacado que el puerto coruñés es "un emplazamiento que está ganando peso año tras año y que ya está consolidado e identificado como escenario de grandes actuaciones y eventos culturales".

La organización del festival incide en que la confirmación de estos cuatro primeros artistas confirmados "es solo el comienzo" y adelanta que en próximas fechas se anunciarán más artistas "completando un cartel pensado para públicos diversos".

"Con este primer avance, el Morriña Fest refuerza su identidad como una cita imprescindible del verano gallego, combinando grandes estrellas internacionales, artistas consagrados y referentes actuales de la escena musical", ha resaltado.

El Concello de A Coruña ha recordado que en la pasada edición del Morriña Fest los conciertos congregaron a más de 35.000 personas en A Coruña, con artistas como Nathy Peluso, Ozuna, Recycled J, Mikel Izal, Alleh & Yorghaki, Miss Caffeina, Duncan Dhu, Alcalá Norte e Beéle, entre otros.

