Si no lo leo no lo creo
Una pedida a ritmo de Bisbal
ANTÓN PERULEIRO
Los espectadores de la primera fila del concierto que el cantante David Bisbal ofreció este sábado en el Coliseum fueron testigos de un momento único: una pedida de mano. Aprovechando uno de los temas más románticos del almeriense, uno de los asistentes hincó rodilla ante su —ahora— prometida, que, en pleno shock, no pudo más que emocionarse y abrazar a su pareja. El propio cantante felicitó al futuro matrimonio desde el escenario.
