El programa 'Peques' de la Fundación María José Jove de A Coruña atendió a 72 familias con menores

La Fundación María José Jove atendió en 2025 a 72 familias con menores de 0 a 6 años a través de Peques, que desarrolla en A Coruña y su área y que se centra en familias en situación socioeconómica que afecta al desarrollo infantil.

En marcha desde 2018, Peques tiene como objetivo "apoyar a las familias para favorecer el adecuado desarrollo madurativo de los menores", detalla la Fundación, así como estimular su desarrollo psicofísico, social y cognitivo. Las familias -un total de 400 desde el inicio del programa- son derivadas fundamentalmente desde los servicios municipales y los centros de salud.

Este programa, que este año contó con el apoyo de la Xunta, la Fundación Ibercaja y la Fundación Trezeluzes, les ofrece también un espacio de "encuentro, acompañamiento y apoyo", en el que compartir experiencias, adquirir herramientas para la crianza y acceder a recursos y bienes de primera necesidad, así como la conexión con recursos sociosanitarios que puedan ser de ayuda.

A lo largo de este año se han llevado a cabo un total de 96 sesiones, centradas en tres áreas clave: Salud, desarrollo (estimulación social y psicomotriz), además del refuerzo escolary apoyo familiar, centrado en el acompañamiento y la formación a madres y padres.

Además de la modalidad presencial, también se presta apoyo y ayuda a las familias en su domicilio, en el caso de que no puedan desplazarse. En 2025, Peques contó con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Fundación Ibercaja y la Fundación Trezeluzes, cuya colaboración contribuye al fortalecimiento y continuidad de esta iniciativa dirigida a promover el bienestar infantil y familiar.