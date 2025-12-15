Sanitarias coruñesas para Chiapas: «La gente aún viene con miedo»

«Allí la gente no cuenta con ningún medio. Si no los atiendes allí, a veces, fallecen por patologías como una apendicitis o un posparto, cosas que aquí se operan y van bien. Por poco que te parezca que estás haciendo ya le cambias la vida a la gente», dice la anestesista del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña Rosa López, en Alvedro, recién llegada de Chiapas por primera vez después de participar durante quince días en una expedición sanitaria organizada por la ONG Solidariedade Galega.

En el hospital de San Carlos, en Altamirano, en la zona sur de México, que esta brigada de seis sanitarias coruñesas y un ginecólogo de Vigo convirtieron en su centro de trabajo, actualmente, no hay ni anestesistas ni cirujanos, así que solo se opera cuando se realizan campañas internacionales de carácter altruista, como la suya. Si ellas no están, lo que les espera a los enfermos son tres horas de coche por unas carreteras bastante malas hasta el hospital más cercano.

Mónica García es enfermera y la coordinadora del viaje. Ella, que es veterana ya en este tipo de proyectos de llevar la sanidad a los lugares más recónditos del mundo, asegura que, «como siempre», la experiencia es «cansada», pero «por desgracia», reconoce, «más reconfortante que trabajar aquí» porque los pacientes son «mucho más agradecidos» porque su necesidad es también mucho mayor.

Durante meses prepararon esta aventura a la que se sumaron la ginecóloga Fátima Martínez, las cirujanas Celsa Fernández y Namibia Sanluis, y las anestesistas Rosa López y María Vilela, todas ellas trabajadoras del área sanitaria de A Coruña y el ginecólogo Luis Alba, de Vigo, porque no solo llevaron su conocimiento sino también material y medicinas, aunque se encontraron con el inconveniente de que muchos medicamentos no se los dejaron pasar, así que, se tuvieron que arreglar con lo que había. «El hospital tiene mucho material antiguo, que ya está descatalogado aquí», comenta la cirujana Namibia Sanluis. «Para anestesia general solo hay un respirador que funcione correctamente y es como los que había aquí hace cuarenta años, pero te adaptas», relata Vilela. Así como los ginecólogos vieron, sobre todo, úteros miomatosos y prolapsos, las cirujanas se enfrentaron a diagnósticos de piedras en la vesícula, a operaciones de hernias, pero también atendieron urgencias, como dedos amputados por machete y sierra.

En estos quince días consultaron a más de un centenar de pacientes. «Es poco para nosotras, pero Chiapas lleva solo un año de estabilidad después de un periodo de conflicto muy serio y la gente aún viene con miedo», relata García, que resume su estancia como muy tranquila y «gratificante».