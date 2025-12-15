El tiempo en A Coruña: vuelven las lluvias en la cuenta atrás para la Navidad

El tiempo en A Coruña vuelve a cambiar y hoy, tras un fin de semana soleado, regresan las precipitaciones y los avisos costeros. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia prevén que este lunes 15 de diciembre será un día lluvioso y con aviso amarillo en el litoral del oeste y suroeste de la provincia de A Coruña por acumulación de lluvias --se espera que caigan más de 40 litros por metro cuadrado entre las 06.00h y las 21.00h en estas zonas-- y por viento del suroeste que dejarán rachas fuertes también en esta franja del litoral coruñés.

Meteogalicia deja hoy a la ciudad de A Coruña fuera de la zona en aviso amarillo pero la Aemet sí incluye toda la costa de la provincia coruñesa dentro del alcance de los fenómenos costeros. Mañana la alerta amarilla se extenderá a toda la costa de Galicia por la previsión de rachas fuertes de viento y olas de hasta 5 metros.

Esta tercera semana de diciembre comienza, por lo tanto, en A Coruña y en general en Galicia con un empeoramiento de la situación atmosférica. En el área coruñesa tanto hoy como mañana se esperan lluvias repartidas a lo largo de ambas jornadas. La Aemet no descarta que esta tarde caigan chubascos de tipo tormentoso, con aparato eléctrico. Las temperaturas se mantendrán hoy entre los 11 grados de mínima y unos 13 ó 14 de máxima. Para mañana martes, día 16, la previsión es de 9 ó 10 grados de mínima y entre 12 y 15 de máxima según los diferentes pronósticos.

Cargando previsión del tiempo...

¿Hasta cuándo se prolongarán estas lluvias? Según las previsiones de Aemet y Meteogalicia, el miércoles día 17 no lloverá en A Coruña pero previsiblemente será el único día de la semana libre de paraguas. Si los pronósticos no varían, el resto de jornadas en esta cuenta atrás para la Navidad en A Coruña serán lluviosas, como mínimo hasta el sábado día 20 de diciembre.

El domingo 21 empieza oficialmente el invierno astronómico --el meteorológico arrancó ya con el inicio de este mes-- y a falta de ver cómo se concreta la predicción meteorológica para ese debut de la estación invernal, por ahora sabemos que la lluvia apenas dará tregua en estos últimos compases del otoño. Más información.