Todo lo que tienes que saber sobre la Cabalgata de Reyes de A Coruña

La magia de Sus Majestades de Oriente en A Coruña arrancará en la tarde del 5 de enero a las 17.30 horas en una Cabalgata que este año fija la mirada en el cielo. El desfile, que la alcaldesa Inés Rey presentó este lunes como un evento inspirado en el próximo eclipse total de 2026, saldrá del parque de Vioño.

La ruta de la magia

La apuesta municipal de iniciar el evento cada año en un barrio diferente se mantiene. La cabalgata arrancará desde la calle Revolución Francesa, en el parque de Vioño. El itinerario proseguirá por la calle Igualdade y la ronda de Outeiro y se dirigirá hacia la avenida de Alfonso Molina. Tras cruzarla, las carrozas irán por Alcalde Pérez Ardá, la avenida de Santiago Rey Fernández-Latorre y la fuente de Cuatro Caminos. Posteriormente, pasarán por la Costa da Palloza y seguirán en paralelo al puerto por la avenida Primo de Rivera y Linares Rivas. Los Reyes Magos tomarán el Cantón Grande, la avenida de la Marina, Montoto y Puerta Real hasta llegar a la plaza de María Pita. La llegada se prevé pasadas las 20.00 horas.

Área restringida

Una de las principales novedades logísticas atañe a la seguridad en el tramo final. Debido a las obras de reurbanización que se ejecutan en los Cantones, la presencia de público no estará permitida entre el cruce de Entrejardines y el teatro Colón. La alcaldesa asegura que el recorrido «es amplio y ofrece suficiente espacio para el disfrute de la Cabalgata sin problemas».

Protagonismo estelar

El tema central del desfile de este año se inspira en el cosmos y los fenómenos celestes. Supone un guiño al histórico eclipse total que se podrá avistar el 12 de agosto de 2026. Como recordó la alcaldesa, A Coruña será uno de los puntos de España en los que se podrá ver. La comitiva real cuenta con trece carrozas: tres dedicadas a los Reyes Magos, tres municipales con motivos de planetas y constelaciones, y otras siete pertenecientes a entidades colaboradoras. Además, acompañarán a las carrozas seis trenes, uno de ellos con carácter solidario. El desfile incorpora una nueva carroza de la Policía Local junto a la tradicional de los Bomberos y Protección Civil.

Espacios inclusivos

Como en ediciones anteriores, se habilitarán puntos accesibles para personas con movilidad reducida, situados en la avenida Alcalde Pérez Ardá, en frente de El Corte Inglés, y en la zona de la Autoridad Portuaria, para seguir el paso de la Cabalgata desde una zona despejada. También se dispondrán puntos sin ruido en la ronda de Outeiro, a la altura de la avenida de Arteixo, así como frente al teatro Colón. Áreas donde se anula la música de las carrozas y se pide a la población evitar gritos y ruidos fuertes.

Caramelos para todos

En total, la comitiva real repartirá 7,5 toneladas de caramelos blandos entre los asistentes, una cantidad que garantiza la alegría de los más pequeños a lo largo de los 4,4 kilómetros de recorrido.

Dispositivo de seguridad

La organización moviliza un dispositivo de seguridad especial formado por más de 200 profesionales. El equipo incluye miembros de la Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios, todos trabajando en coordinación para asegurar el bienestar de los 1.200 participantes y los miles de ciudadanos que acuden a la cita.