La UDC, entre las diez más sostenibles de España
La clasificación ‘Greenmetric’ destaca su gestión de residuos
La Universidade da Coruña se sitúa entre las diez universidades de España más sostenibles, según el ranking internacional Greenmetric. El GreenMetric World University Ranking «confirma el compromiso por la sostenibilidad de la UDC, que está situada en décima posición entre las 34 universidades españolas evaluadas y en el puesto 352 a nivel mundial», señala el rectorado.
La cifra de instituciones académicas participantes se ha incrementado este año a 1.745, de un total de 105 países, «un número que continúa aumentando en cada edición, contribuyendo a la consolidación de este ranking de sostenibilidad como el de mayor alcance y reconocimiento a nivel internacional».
La UDC ha obtenido un total de 4.787.5 puntos, destacando en la gestión de residuos y reciclaje, donde logra el puesto dos en España y el 78 a nivel mundial. Esta clasificación es una iniciativa de la Universidad de Indonesia que valora las políticas de sostenibilidad ambiental en función de seis categorías: entorno e infraestructuras, energía y cambio climático, tratamiento de residuos, uso del agua, sistemas de transporte y educación e investigación. En España lidera el ranking la Universidad de Granada. La convocatoria de este año llevó como lema Avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Educación Superior: historias de nuestras instituciones y comunidades.
