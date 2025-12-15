El vigilante agredido en el Hospital de Oza: «Mis compañeros y yo tenemos muchas lesiones»

«Llevo dos noches reviviendo lo sucedido, qué podría haber pasado, qué haría, qué no haría, cómo fue... Se le dan muchas vuelta a eso, físicamente estoy bien, como siempre, la cabeza es lo peor», reconoce Luis Zapata, el vigilante de seguridad al que, el pasado sábado, un paciente de psiquiatría del Hospital de Oza atacó durante su jornada laboral. Zapata asegura que no es la primera vez que tanto él como sus compañeros se enfrentan a situaciones violentas, aunque, en su caso, nunca con un resultado tan lesivo, ya que el hombre le arrancó un trozo de la oreja de un mordisco.

«Patadas, golpes, mordiscos, aunque sin arrancarles trozos del cuerpo, tanto mis compañeros como yo llevamos ya muchas lesiones en el hospital», resume Zapata, que se queja de la falta de medios para afrontar este tipo de conductas violentas, como, por ejemplo, el gel de pimienta, que se puede aplicar a distancia y que portan compañeros en otros hospitales.

A pesar del mal trago, Zapata asegura que el suyo es un trabajo no solo que le gusta sino que también le llena porque sabe que está «ayudando a la gente» y que, aunque haya usuarios a los que no les guste su presencia, sabe que la mayoría están agradecidos de que estén allí. «Una vez que empiezas, es un trabajo que te reporta, aunque tengas malas condiciones laborales, de dinero y otras cosas... te da satisfacción porque estamos ahí para que la gente que va al hospital esté tranquila y no le pase nada», explica Zapata.

La comisión de centro del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) pidió este lunes a la gerencia que «asuma su responsabilidad y adopte de manera inmediata medidas reales y eficaces de prevención y seguridad, que garanticen que las y los profesionales puedan desarrollar su trabajo con dignidad y sin miedo», después de esta agresión a un vigilante de seguridad. Los trabajadores consideran que «no basta con protocolos en el papel: hacen falta medios, personal suficiente, formación y recursos idóneos», una reclamación que no es nueva ya que también la hicieron cuando un hombre agredió con un arma blanca a un enfermero el pasado mes de febrero.

«La seguridad en los centros de trabajo es un derecho, no una opción. La violencia no puede normalizarse», asevera el comité de centro. También los sindicatos USO y UGT exigieron a la Xunta que tome medidas «inmediatas» para evitar estas agresiones.

La dirección del hospital, preguntada por este diario, alegó que el servicio de seguridad del centro depende de una empresa externa y también que está «atendiendo la situación» para lo que pedirá información a los responsables clínicos y evaluará el contexto en el que se produjo la agresión.

La agresión se produjo el sábado a las nueve de la mañana, previamente, según contó Zapata a este diario, «ya había tenido un altercado porque quería bajar a fumar y empezó a lanzar las sillas del comedor contra los otros pacientes y las enfermeras». Ya en la habitación, según el relato del agredido, el hombre empezó a dar golpes a las ventanas para intentar salir, por lo que el servicio de enfermería solicitó la intervención de los vigilantes de seguridad para que lo contuviesen, fue en el momento en el que Zapata lo tenía ya inmovilizado cuando el paciente le mordió la oreja, arrancándole parte del cartílago y el lóbulo.