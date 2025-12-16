25 metros y 30 toneladas: Así fue el espectacular traslado del cadáver de una ballena en A Coruña
Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada
Efectivos han participado este martes en un operativo para la retirada del mar de una ballena de 30 toneladas que apareció sin vida y a la deriva frente a las costas de A Coruña, según explica la agencia EFE.
Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada, con una grúa y con participación del personal de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA).
"Han tenido que izarla al muelle con una grúa", han precisado desde el Puerto en relación a un operativo que comenzó este martes a las ocho de la mañana y en el que, ya una vez en tierra, se procedió al despiece de la ballena con elementos acordes a la dimensión de la misma.
A su vez, desde Salvamento Marítimo han explicado que el cetáceo, de unos 25 metros, ya sin vida, apareció a la deriva frente a las costas de A Coruña, en la zona de O Portiño.
El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinó el operativo, movilizando al helicóptero Helimer 401 para localizar al cetáceo y la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcarlo hasta la dársena de Oza.
"Una operación para garantizar la seguridad en la navegación y proteger nuestro entorno marino", han precisado desde Salvamento Marítimo en relación a una actuación con varias grúas y el empleo de material para proceder al despiece.
- Accidente mortal en A Coruña: una fallecida al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario