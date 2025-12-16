Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25 metros y 30 toneladas: Así fue el espectacular traslado del cadáver de una ballena en A Coruña

Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada

Izado del cadáver de una ballena de 25 metros en el Puerto de Oza, en A Coruña

Carlos Pardellas

Alberto Rivera

EFE

Efectivos han participado este martes en un operativo para la retirada del mar de una ballena de 30 toneladas que apareció sin vida y a la deriva frente a las costas de A Coruña, según explica la agencia EFE.

Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada, con una grúa y con participación del personal de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA).

"Han tenido que izarla al muelle con una grúa", han precisado desde el Puerto en relación a un operativo que comenzó este martes a las ocho de la mañana y en el que, ya una vez en tierra, se procedió al despiece de la ballena con elementos acordes a la dimensión de la misma.

A su vez, desde Salvamento Marítimo han explicado que el cetáceo, de unos 25 metros, ya sin vida, apareció a la deriva frente a las costas de A Coruña, en la zona de O Portiño.

El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinó el operativo, movilizando al helicóptero Helimer 401 para localizar al cetáceo y la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcarlo hasta la dársena de Oza.

"Una operación para garantizar la seguridad en la navegación y proteger nuestro entorno marino", han precisado desde Salvamento Marítimo en relación a una actuación con varias grúas y el empleo de material para proceder al despiece.

