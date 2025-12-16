Accidente mortal en A Coruña: una persona fallecida al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina

Una persona ha resultado fallecida en un accidente de tráfico ocurrido anoche en A Coruña, en la avenida de Alfonso Molina, según la información ofrecida por los Bomberos, que acudieron al lugar del siniestro. Ocurrió anoche, poco antes de la medianoche.

Los bomberos recibieron el aviso de un accidente de tráfico por la salida de vía de un coche con una única ocupante que resulta fallecida en el acto, según informan los bomberos. Al lugar del accidente acudieron además efectivos de la Policía Local, el 061 y el 062.

El de anoche es el segundo accidente mortal en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña en menos de un mes tras el fallecimiento de una joven de 20 años en un accidente ocurrido el 25 de noviembre al empotrarse un turismo contra una columna de hormigón.

