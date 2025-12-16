Accidente mortal en A Coruña: una persona fallecida al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
El siniestro tuvo lugar este lunes poco antes de la medianoche | Es el segundo accidente mortal en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña en menos de un mes
Una persona ha resultado fallecida en un accidente de tráfico ocurrido anoche en A Coruña, en la avenida de Alfonso Molina, según la información ofrecida por los Bomberos, que acudieron al lugar del siniestro. Ocurrió anoche, poco antes de la medianoche.
Los bomberos recibieron el aviso de un accidente de tráfico por la salida de vía de un coche con una única ocupante que resulta fallecida en el acto, según informan los bomberos. Al lugar del accidente acudieron además efectivos de la Policía Local, el 061 y el 062.
El de anoche es el segundo accidente mortal en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña en menos de un mes tras el fallecimiento de una joven de 20 años en un accidente ocurrido el 25 de noviembre al empotrarse un turismo contra una columna de hormigón.
*EN AMPLIACIÓN
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»