El BNG denuncia falta de fondos para rehabilitar el Cidade Vella

El BNG denuncia que la Xunta no ha comprometido fondos autonómicos para la rehabilitación del centro coruñés Cidade Vella, cuyo deterioro llevan meses denunciando las familias. El frente señala al director xeral de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, al que acusan de haber sido «incapaz» de reservar una partida, algo que consideran «incomprensible». La diputada Mercedes Queixas dirigió una pregunta al Gobierno gallego sobre el estado de las instalaciones y la necesidad de una reforma integral. «El PP hizo de la dejación de funciones su forma de gobernar, al desplazar sus responsabilidades al Concello», que, defiende Queixas, «tiene responsabilidades sobre el mantenimiento básico, pero no sobre las obras mayores», señaló.