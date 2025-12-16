CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo la agresión por un paciente a un vigilante en el Hospital de Oza, en A Coruña

CCOO ha denunciado a Prosegur ante Inspección de Trabajo tras "la agresión grave" a un vigilante en el Hospital de Oza, según informa. Además, junto a la CIG, se concentrarán el próximo viernes delante de la empresa, de 11 a 12 horas, para exigir que se adopten medidas preventivas.

En un comunicado, después de que un paciente de la Unidad de Psiquiatría mordiese al vigilante de seguridad y le arrancase el lóbulo de la oreja, el sindicato afirma que la agresión era "previsible y evitable".

"Ya que el día anterior el mismo paciente protagonizara episodios violentos, tirando sillas y generando una situación de riesgo evidente, sin que se adoptasen medidas preventivas adicionales ni se reforzase el dispositivo de seguridad".

Para CCOO, estos hechos "evidencian un fallo grave en la gestión de la prevención de riesgos laborales al no evaluarse ni gestionarse adecuadamente el riesgo de violencia extrema en una unidad psiquiátrica".