CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo la agresión por un paciente a un vigilante en el Hospital de Oza, en A Coruña
El sindicato señala que el paciente protagonizó episodios violentos el día anterior, lo que evidencia un "fallo grave en la gestión de la prevención de riesgos laborales"
EP
CCOO ha denunciado a Prosegur ante Inspección de Trabajo tras "la agresión grave" a un vigilante en el Hospital de Oza, según informa. Además, junto a la CIG, se concentrarán el próximo viernes delante de la empresa, de 11 a 12 horas, para exigir que se adopten medidas preventivas.
En un comunicado, después de que un paciente de la Unidad de Psiquiatría mordiese al vigilante de seguridad y le arrancase el lóbulo de la oreja, el sindicato afirma que la agresión era "previsible y evitable".
"Ya que el día anterior el mismo paciente protagonizara episodios violentos, tirando sillas y generando una situación de riesgo evidente, sin que se adoptasen medidas preventivas adicionales ni se reforzase el dispositivo de seguridad".
Para CCOO, estos hechos "evidencian un fallo grave en la gestión de la prevención de riesgos laborales al no evaluarse ni gestionarse adecuadamente el riesgo de violencia extrema en una unidad psiquiátrica".
- Accidente mortal en A Coruña: una fallecida al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario