Si no lo leo no lo creo
El Cidade Vella, al estilo ‘El Mundo Today’
ANTÓN PERULEIRO
Entre las familias del colegio Cidade Vella, en A Coruña, no falta la creatividad. Basta con mirar las redes sociales para comprobarlo. Ahí han publicado un nuevo proyecto que no solo llama la atención por el ingenio sino que también hace reír. Es el O Cida Today, una especie de periódico en clave de humor que toma como referencia El Mundo Today. Se trata de otra forma de protestar por las deficiencias del centro. Familias y alumnos llevan meses manifestándose para exigir mejoras ante los problemas de mantenimiento. La falta de respuesta les ha llevado a crear esta iniciativa. «O humor é a mellor forma de resistencia», señalan.
