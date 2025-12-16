El Concello de A Coruña pagará al menos 814.000 euros a la empresa de basura por no revisar precios

El Concello abonará a la concesionaria que lleva la recogida de basuras, Prezero, 813.750 euros que le debe por revisiones de precios que no se realizaron durante el anterior contrato. La obligación de pago, que deriva de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), será reconocida por la Junta de Gobierno Local de este miércoles, y ascenderá a 885.581 euros si la compañía presenta facturas que demuestren que se le deben realizar pagos relacionados con el IVA.

De acuerdo con la documentación municipal, la obligación proviene de la época en la que llevaba el servicio la empresa Cespa, al a cual Prezero compró la división que lleva el servicio de basuras. El contrato original con Cespa acabó a inicios de 2017, y el Ayuntamiento la obligó a seguir prestando el servicio mientras preparaba un nuevo contrato, que tardó años en resolverse. A inicios de ese año la empresa pidió que se revisase el precio en los mismo términos que en ejercicios anteriores, y el Concello aprobó un incremento anual del precio de unos 163.000 euros.

Entre 2018 y junio de 2021, cuando se produjo la nueva adjudicación, entraron en el Concello reclamaciones de la compañía pidiendo que se actualizase el dinero que debe ingresar. De acuerdo con la sentencia del Superior, el Ayuntamiento no respondió. Y, en septiembre de 2021, la compañía pidió que se estimaran sus «sucesivas peticiones de revisión». El asunto, heredado por Prezero, acabó en los tribunales, y en septiembre el Superior emitió una sentencia en la que afirma que el Concello debe pagar algo más de 790.000 euros a la empresa, más los intereses legales. El fallo no se recurrió, y es firme.

Este cálculo se refiere a las revisiones de precios entre 2018 y 2021, y no incluye el IVA. Un informe de la Asesoría Jurídica municipal, fechado el 1 de diciembre, indica que, si bien hay que pagar a la empresa por los servicios que prestó, no está claro que haya que abonar intereses por este impuesto. «La empresa nunca tuvo la obligación de adelantare ante Hacienda el IVA que no le pagó el Concello en su día», afirma, y si la empresa «nunca emitió ninguna factura relativa a los importes de las revisiones, y las expiden ahora en este momento para poder cobrar esas cantidades, entendemos que los intereses no deberían recaer sobre el IVA que se va a ingresar en la actualidad».

En este caso, afirma, la empresa no puede «invocar el presunto daño que se le podría haber producido por el impago de unas facturas y un IVA que nunca existieron». Si no, recibiría un «enriquecimiento injusto», pues pagaría a Hacienda el impuesto sin los intereses que en base a este le abona el Concello.

En base a esto, el Concello reconoce que le debe pagar unos 718.300 euros y cerca de 95.500 por los intereses legales, que suman 813.750. Si la empresa presenta facturas acreditativas, se le abonarán otros 71.830 euros por el IVA, con lo que la suma total ascendería a prácticamente 885.581 euros.

Contrato de tratamiento

La comisión municipal que sigue el proceso para asignar un nuevo contrato de gestión a la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que lleva en precario desde 2020, se reunió este martes y el Concello afirmó a la oposición que sacaría el nuevo concurso a finales de este año, como se había comprometido. Pero, según señala el BNG, indicó que posiblemente se retrasaría a los primeros días de enero.

El PP critica que el concurso vaya a salir «sin ningún cambio» en relación a la documentación enviada a la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano que, como adelantó este diario, emitió un informe desfavorable y afirmó que el contrato no permitiría a la empresa que lo consiguiese recuperar la inversión ni siquiera en el mejor de los casos. Los populares afirman que la planta «no cumplirá la normativa de reciclaje y que será deficitaria económicamente» y acusan al Gobierno local de no responder a sus preguntas.

El portavoz municipal del Bloque, Francisco Jorquera, celebró que «por fin» vaya a salir la licitación, que debe contribuir a que Nostián «sea una verdadera planta de reciclaje» para ser un modelo alternativo a Sogama. «Nosotros desde luego no vamos a poner palos en las ruedas», indicó el nacionalista, que resaltó la importancia de que el proyecto busque nuevos clientes para la planta. El Concello citó a Arteixo, Narón y Carballo, aunque no estableció negociaciones con ellos.