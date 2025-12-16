El Concello de A Coruña recuerda al matrimonio muerto en un accidente en la nochebuena de 2020

El cruce de la avenida de Fisterra con la calle Gutenberg, en el polígono de Agrela, cuenta desde este martes con una placa colocada por el Concello de recuerdo al matrimonio formado por José Antonio López y Pilar Castro, fallecido en la nochebuena de 2020 a causa del choque de su vehículo con otro que circulaba por la zona. La alcaldesa, Inés Rey, presidió el acto, que calificó de “muy merecido”, ante la presencia de los dos hijos de las víctimas, Alberto y José Antonio, así como su nieto, Marcos.

Tras el descubrimiento de la placa, los familiares y amigos de los fallecidos colocaron flores sobre ella y todos los presentes guardaron un minuto de silencio en su memoria. El cruce donde se produjo el siniestro era un cambio de sentido en la avenida de Fisterra que desde el pasado octubre ha sido sustituido por una rotonda que obliga a los vehículos a reducir la velocidad en la convergencia con la calle Gutenberg.

Rey reconoció que se trataba de “un día complicado, un día difícil para todos, porque tenemos ese nudo en el estómago”, mientras que Alberto López, uno de los hijos del matrimonio, afirmó: “Ya hacen casi cinco años que se han ido mis padres en ese trágico accidente y todavía seguimos buscando la manera de llevarlo, de vivir, buscando una guía que no llega”.

En su opinión, el lugar donde se colocó la placa “puede ser un lugar de reunión, una especie de fuerza que nos anime a todos, a nosotros, a la familia, a toda la gente que pase por aquí, por recordar a mis padres como dos personas increíbles que el tiempo y la tragedia ha querido que se marcharan”.

López también expresó su pesar porque, a pesar de que el juicio por el accidente se celebró el pasado 26 de junio, la familia sigue esperando por la sentencia judicial, lo que aseguró que “hace la vida un poquito más difícil a todos porque no nos deja poner un punto final a este tema y seguimos sufriendo con el paso del tiempo”.

La alcaldesa, a quien la familia agradeció la colocación de la placa, recordó la carta que le envió Alberto López y manifestó que el accidente en el que murieron sus padres “sirvió para removernos por dentro, pero también para remover conciencias sobre la responsabilidad que tenemos todos en la seguridad vial”.