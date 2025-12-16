El amor sonó más fuerte que la música: así fue la pedida de mano en el concierto de David Bisbal en A Coruña

El concierto de David Bisbal este sábado en A Coruña, difícilmente será olvidado por Carla Támez, una santiaguesa a la que su novio sorprendió en plena actuación del cantante pidiéndole matrimonio ante los miles de personas que abarrotaban el Coliseum coruñés.

Esta pareja de compostelanos lleva juntos doce años, y fruto de esta relación tienen un niño de 9 años y una niña de 5. Ella es una mujer emprendedora que hace cosa de dos años, abrió la clínica de estética avanzada Carla Támez, en el barrio de Santa Marta, y Luis, trabaja en el sector de la seguridad privada en el Cento Comercial As Cancelas.

Todo comenzó a fraguarse hace año, cuando Carla, fan acérrima de Bisbal, compró dos entradas para el concierto. Eran para primerísima fila, pero en butacas separadas. Aun así, la protagonista de esta bonita historia no dudó ni un momento y las adquirió: "Soy fan de David desde los 15 años y en diciembre de 2024 compré las entradas. Solo quedaban dos butacas en primera fila, pero eran separadas, aun así no me lo pensé", explica.

Iago López

Un escollo -el de estar separados- que consiguieron burlar nada más llegar al Coliseum gracias a la complicidad de sus compañeros de fila. "Cuando llegamos Luis empezó a hablar con la gente que teníamos alrededor y todos decidieron moverse un asiento para que él se sentara a mi lado". Tras conseguirlo, Luis ya tenía más fácil el objetivo que llevaba meses tramando, ahora solo faltaba echarle el valor de hincar rodilla ante los todos los asistentes al concierto.

Esperó el momento adecuado

"Él lo iba a hacer, pero no sabía cuando, aunque no pudo coincidir mejor". Así relata Carla el instante escogido por Luis para pedirle la mano. David Bisbal comenzó a interpretar el tema 'Mi princesa', una canción especial para ambos porque "él se la cantaba a nuestra niña cuando era más pequeña", comenta Carla, que reconoce que lo que pasó a continuación no lo hubiera pensado ni en sus mejores sueños: "Cuando Luis se arrodilló con el anillo en medio de la canción la gente empezó a aplaudir, a gritar, a señalarnos, y Bisbal se dio cuenta... cuando terminó la canción David nos dedicó unas palabras, y yo ya pensé, esto parece de película".

Bisbal les deseó toda la felicidad

David Bisbal hace vibrar al Coliseum de A Coruña con su concierto de Navidad / Iago López

Tras presenciar la emotiva pedida desde el escenario, el cantante almeriense comentó que nunca se acostumbraría a ver algo tan bonito en sus conciertos, al tiempo que deseó muchísima felicidad a la pareja: "Ha sido un honor ser testigo desde primera línea de esta pedida, espero que seáis muy felices", a lo que añadió, "de princesa pasas a ser reina, para toda la vida", sacando una sonrisa a todos los asistentes en un instante que se retransmitió por las pantallas gigantes del recinto.

En cuanto a la respuesta dada por Carla a Luis, esta compostelana dice que "obviamente dije que sí, aunque con los gestos no hicieron faltas las palabras", y admite que este domingo está viendo los vídeos del momento en bucle porque todavía está asimilando el tremendo momento que ella y Luis vivieron en el concierto de David Bisbal: "Lo primero que hice al despertar fue mirar el anillo para saber si todo había sido un sueño".