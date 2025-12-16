Familias y vecinos se movilizan tras el atropello de un niño en Novo Mesoiro: “No podemos seguir normalizando los sustos continuados”

Familias y vecinos de Novo Mesoiro exigen medidas urgentes de seguridad vial en los pasos de peatones que dan de acceso al CEIP Novo Mesoiro después del atropello de un niño el pasado viernes. “No hablamos de un susto aislado, sino de una situación repetida y peligrosa que pone en riesgo cada día la vida de nuestros hijos e hijas, de las familias y de la vecindad”, alertan.

Aunque el accidente se saldó sin consecuencias irreparables, la ANPA del centro educativo y la asociación vecinal advierte de una amenaza constante que llevan tiempo denunciando y explican que tras el accidente se pusieron en contacto con el Concello para solicitar presencia policial en horarios de mayor afluencia, sobre todo en las horas de entrada y salida del alumnado. Urgen además la instalación de pasos de peatones elevados en los tres accesos al colegio y la reducción “real y efectiva” de la velocidad en el entorno escolar.

La comunidad educativa y vecinal de Novo Mesoiro reclama un acceso seguro a la escuela para todos. “No podemos seguir normalizando los sustos continuados ni prolongando una situación peligrosa”, denuncian al tiempo que hacen un llamamiento a las administraciones y a la sociedad para evitar que el próximo accidente se lleve una vida.