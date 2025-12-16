Familias y vecinos se movilizan tras el atropello de un niño en Novo Mesoiro: “No podemos seguir normalizando los sustos continuados”
Fue atropellado en uno de los pasos de peatones que dan acceso al centro escolar. Exigen medidas urgentes de seguridad vial
Familias y vecinos de Novo Mesoiro exigen medidas urgentes de seguridad vial en los pasos de peatones que dan de acceso al CEIP Novo Mesoiro después del atropello de un niño el pasado viernes. “No hablamos de un susto aislado, sino de una situación repetida y peligrosa que pone en riesgo cada día la vida de nuestros hijos e hijas, de las familias y de la vecindad”, alertan.
Aunque el accidente se saldó sin consecuencias irreparables, la ANPA del centro educativo y la asociación vecinal advierte de una amenaza constante que llevan tiempo denunciando y explican que tras el accidente se pusieron en contacto con el Concello para solicitar presencia policial en horarios de mayor afluencia, sobre todo en las horas de entrada y salida del alumnado. Urgen además la instalación de pasos de peatones elevados en los tres accesos al colegio y la reducción “real y efectiva” de la velocidad en el entorno escolar.
La comunidad educativa y vecinal de Novo Mesoiro reclama un acceso seguro a la escuela para todos. “No podemos seguir normalizando los sustos continuados ni prolongando una situación peligrosa”, denuncian al tiempo que hacen un llamamiento a las administraciones y a la sociedad para evitar que el próximo accidente se lleve una vida.
- Accidente mortal en A Coruña: una fallecida al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Cabalgata de Reyes de 2026 en A Coruña: Consulta aquí el recorrido y el horario